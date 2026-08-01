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Venemaa korraldas Kiievile ulatusliku raketirünnaku

Eesti
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Venemaa korraldas Kiievile ulatusliku raketirünnaku.
Venemaa korraldas Kiievile ulatusliku raketirünnaku. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Gleb Garanich
Eesti

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et ööl vastu laupäeva korraldas Venemaa Kiievile ulatusliku raketirünnaku, milles hukkus ligikaudu neli inimest.

Oluline  Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval,  1. augustil kell 6.39:

- Venemaa korraldas Kiievile ulatusliku raketirünnaku, milles hukkus vähemalt neli inimest.

Venemaa korraldas Kiievile ulatusliku raketirünnaku, milles hukkus vähemalt neli inimest

Venemaa korraldas ööl vastu 1. augustit teise suure raketirünnaku Ukraina vastu 48 tunni jooksul, sihtides pealinna Kiievit ballistiliste rakettidega. Rünnakus hukkus vähemalt üheksa inimest, vigastada sai 23, nende seas 17- ja 13-aastased poisid.

Plahvatused põhjustasid tulekahjusid ja ulatuslikke purustusi mitmes Kiievi linnaosas. Kannatada said elumajad, laod ja muud hooned ning mitmel pool jäid inimesed rusude alla lõksu.

Ukraina võimud jätkavad päästetöid ning hoiatavad, et hukkunute ja vigastatute arv võib veel kasvada. Rünnak toimus vaid kaks päeva pärast eelmist Venemaa ulatuslikku õhurünnakut Ukrainale.

Rünnakud jätkuvad ja kahjude täielik ulatus ei ole veel selge.

Kohaliku aja järgi umbes kell 1.33 öösel kostsid linnas plahvatused. Ukraina õhujõud hoiatasid, et Kiievi poole on teel mitu ballistilist raketti. Plahvatusi järgnes kella 2.16 ja 3.20 paiku öösel.

Kiievi linnapea Vitali Klitško kutsus elanikke üles viivitamatult varjuma, hoiatades, et Venemaa ründab linna ballistiliste rakettidega.

Toimetaja: Merilin Leetna

Allikas: The Kyiv Independent

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