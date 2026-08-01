Hiiumaal avasid taas uksed kümned kodukohvikud

Hiiumaal avasid laupäeval taas uksed kümned kodukohvikud. Kodukohvikute traditsioon on alguse saanud just Hiiumaalt Kärdlast ja hiidlased oskavad seda hoida.

Kohvik Kärdlas on üks nendest 39 kodukohvikust. Need ühe-kahepäevased kohvikud on nii populaarsed hiidlaste seas, et need toovad hiidlased mandrilt oma juurte juurde selleks nädalavahetuseks.

"Mina olen üks nendest, kes siis elab mandril, aga peab ennast ikka ka hiidlaseks, et kodujuured tulevad ka siia. Ja igal aastal tuleb ikka tulla siia neid kohvikupäevi nuusutamas," sõnas Ester.

Ja ka Kairi ja Marietta jõudsid pärast järjekorras seismist oma maitsed välja valida.

"Kuna küpsisetordid on mulle väga südamelähedased ja meil ema sünnipäevaks ka ise öösel vaaritasin ja siis ma just nägin, et seal oli ka nii toredalt kirjas, et "Laura öösel tegi", nii et see osutus praegu valituks," ütles Marietta.

"Ma pole väga ammu söönud võileivatorti ja ma mõtlesin, et proovin selle ära, see on tuunikalaga," sõnas Kairi.

Kohvikutepäeval osales ka peaminister Kristen Michal.

"Ma julgen kinnitada, et väga äge on , nagu näete siin on väga palju melu, inimesed seisavad sabas, kõik kodukohvikud on väga ägedad!," lausus Michal.

Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel ütles, et kodukohvikute päevad on suve tippsündmus.

"Hiiumaa kodukohvikute päevad on samad, kui Saaremaal on ooperipäevad. Nad on meie suve tippsündmus, vaieldamatult. Ja sel aastal on meil eriti põhjust rõõmus olla ja tähistada, meil on rekordarv kohvikuid, kokku 39 üle saare. Ja kodukohvikute päevad toimuvad Hiiumaal 20 korda," rääkis Peikel.