X!

Hiiumaal avasid taas uksed kümned kodukohvikud

Eesti
Foto: "Aktuaalne kaamera"
Eesti

Hiiumaal avasid laupäeval taas uksed kümned kodukohvikud. Kodukohvikute traditsioon on alguse saanud just Hiiumaalt Kärdlast ja hiidlased oskavad seda hoida.

Kohvik Kärdlas on üks nendest 39 kodukohvikust. Need ühe-kahepäevased kohvikud on nii populaarsed hiidlaste seas, et need toovad hiidlased mandrilt oma juurte juurde selleks nädalavahetuseks.

"Mina olen üks nendest, kes siis elab mandril, aga peab ennast ikka ka hiidlaseks, et kodujuured tulevad ka siia. Ja igal aastal tuleb ikka tulla siia neid kohvikupäevi nuusutamas," sõnas Ester.

Ja ka Kairi ja Marietta jõudsid pärast järjekorras seismist oma maitsed välja valida.

"Kuna küpsisetordid on mulle väga südamelähedased ja meil ema sünnipäevaks ka ise öösel vaaritasin ja siis ma just nägin, et seal oli ka nii toredalt kirjas, et "Laura öösel tegi", nii et see osutus praegu valituks," ütles Marietta.

"Ma pole väga ammu söönud võileivatorti ja ma mõtlesin, et proovin selle ära, see on tuunikalaga," sõnas Kairi.

Kohvikutepäeval osales ka peaminister Kristen Michal.

"Ma julgen kinnitada, et väga äge on , nagu näete siin on väga palju melu, inimesed seisavad sabas, kõik kodukohvikud on väga ägedad!," lausus Michal.

Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel ütles, et kodukohvikute päevad on suve tippsündmus.

"Hiiumaa kodukohvikute päevad on samad, kui Saaremaal on ooperipäevad. Nad on meie suve tippsündmus, vaieldamatult. Ja sel aastal on meil eriti põhjust rõõmus olla ja tähistada, meil on rekordarv kohvikuid, kokku 39 üle saare. Ja kodukohvikute päevad toimuvad Hiiumaal 20 korda," rääkis Peikel.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

Klassikaraadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:05

ETV spordisaade, 1. august

22:05

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:42

Heina eksimus kinkis vastasele värava, aga Werder võitis ikkagi

21:27

Hiiumaal avasid taas uksed kümned kodukohvikud

21:22

Pühapäeval sajab hoovihma

21:17

Seto ülemsootskaks sai Ingrit Kala

21:14

Narvas üritab opositsioon võimu ülevõtmist raskendada

21:07

Zaitsev saavutas Sloveenias esikoha, Tribuntsov sai disklahvi

20:35

Kevin Saar võitis Leedus kvalifikatsiooni ja astus sammu MM-tiitli suunas

20:08

Soomes karmi avarii teinud Ogier viidi haiglasse, Virves langes teiseks Uuendatud

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

31.07

Trump taganes lubadusest lasta Ukrainal toota Patrioti õhutõrjerakette

19:55

Meedia: Ukraina ründas Venemaa suurt naftatöötlemistehasest Ufas Uuendatud

31.07

Hispaania enklaavis Ceutas puhkes ulatuslik rändekriis Uuendatud

31.07

Itaalia peatas ajutiselt Schengeni lepingu Hispaaniaga Uuendatud

19:02

Pea kõik Ceutasse tunginud migrandid on Marokosse naasnud Uuendatud

08:57

FIFA loobub vastuolulisest MM-i investeerimiskavast

11:17

Politsei Narva piiril toimuvat järjekorrakohtadega kauplemist ohjeldama ei hakka

31.07

Tallinnas Nõmmel tabatud sisserändajate grupp ei olnud PPA jaoks erakordne

31.07

Rootsi jalgpallifännid vandaalitsesid Tallinna Lilleküla staadionil Uuendatud

09:01

Mondo ja ajalooõpetajad tahavad maailmaharidusele õppekavades suuremat kaalu

ilmateade

SPORT

22:05

ETV spordisaade, 1. august

21:42

Heina eksimus kinkis vastasele värava, aga Werder võitis ikkagi

21:07

Zaitsev saavutas Sloveenias esikoha, Tribuntsov sai disklahvi

20:35

Kevin Saar võitis Leedus kvalifikatsiooni ja astus sammu MM-tiitli suunas

loe: kultuur

16:26

Eesti Noorte Puhkpilliorkester saavutas rahvusvahelisel konkursil kolmanda koha

15:28

Galerii: Tule-Päevad ja Võnge peavad Tõrvas ühisfestival

14:43

Galerii: Haapsalus algas 32. korda festival Augustibluus

13:20

Arvustus. Ka luuletaja on inimene

loe: eeter

14:09

Eesti suursaadik Iisraelis: Lähis-Ida eksperdiks ühe aastaga ei saa

13:02

ERM-i juht: näitus "Saba ja sarvedega" kutsub ka vanavanemaid mängima

11:08

Angelika Kuuse: Clarkson ja Cooper on põllumajanduse jaoks väga palju ära teinud

10:06

Toomas Oskar Kahur: vaskpillimäng on Saksamaal väga kõrgel tasemel

Raadiouudised

18:35

Sotsiaalmeedia mõjutab inimeste ostukäitumist aina rohkem

18:25

Päevakaja (01.08.2026 18:00:00)

18:00

Narva volikogu kinnitas juhtide palgad ja linnavalitsuse liikmed

31.07

Soodsamad õppelaenu tingimused avavad noortele võimaluse investeerida

31.07

Haapsalus alanud Augustibluus toob kohale värvikaid esinejaid

31.07

Päevakaja (31.07.2026 18:00:00)

31.07

Riigi poolt Tallinna lennujaamale esitatavad ootused on varasematest detailsemad

31.07

Narvas sõlmiti Keskerakonna ja Plaan B võimulepe

31.07

Maailmahariduse õpetamine peaks olema konkreetsem

31.07

Ilm püsib soe, aga taas on oodata äikest

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo