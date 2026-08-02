Ametnikud: plahvatus Venemaa pealinna restoranis oli pommirünnak

Moskva restoranis laupäeval kärgatanud plahvatus, milles hukkus kolm ja sai viga 21 inimest, oli pommirünnak, teatas Venemaa riiklik terrorismivastase võitluse komitee hilisõhtul.

"Moskvas Kudrinskaja väljakul asuvas restoranis plahvatas isetehtud lõhkekeha, mille tagajärjel hukkus kolm inimest," vahendas riiklik uudisteagentuur TASS komitee teadet.

Hukkunute seas olid seadeldise restorani toonud naine, teda takistanud turvatöötaja ja üks klient, selgus avaldusest.

Komitee teatel said 21 haavatut erineva raskusastmega vigastusi.

Moskva politsei varasemas teates uudisteagentuurile Ria Novosti öeldi, et sündmuskohal on uurijad ja politsei kohtueksperdid.

Vene Telegram-kanalites postitatud piltidel võis näha hoone ees tuletõrje- ja kiirabiautosid.

Moskva on ka varem langenud mitme rünnaku ohvriks, mida Venemaa nimetab terrorirünnakuteks.

Pärast Venemaa 2022. aastal alustatud täiemahulist agressioonisõda Ukraina vastu on Ukraina salateenistus tunnistanud omaks mitu Venemaa sõjaväelase ja konflikti toetava avaliku elu tegelase mõrva või mõrvakatset või on Moskva teenistust neis süüdistanud.

RBK Ukraina vahendas eelnevalt, et meedia teatel leidis plahvatus aset Balzi Rossi restoranis, mis oli laupäeval tavakülastajatele banketi tõttu suletud.