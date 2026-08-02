Riigikogu juhatus otsib kantseleile uut direktorit

Uue direktori teenistustähtaeg on viis aastat. Tema peamiseks ülesandeks saab kantselei töö terviklik ja tõhus juhtimine, mis hõlmab organisatsiooni strateegia ja eesmärkide sõnastamist, arengusuundade väljatöötamist ning nende elluviimise korraldamist.

Direktori igapäevaseks juhtorganiks ja koostööpartneriks on riigikogu juhatus. Lisaks esindab ta kantseleid suhetes avalikkuse, rahvusvaheliste institutsioonide ning koostöövõrgustikega.

Konkursil oodatakse osalema asjatundlikku ning avaliku teenistuse eetika väärtusi kandvat usaldusväärset kandidaati.

Kandideerimiseks tuleb esitada motiveeritud avaldus koos kinnitusega ametisse astumist takistavate asjaolude puudumise kohta, elulookirjeldus koos kahe soovitaja kontaktandmetega ning haridust tõendava dokumendi koopia. Eestikeelsed dokumendid tuleb esitada hiljemalt 23. augustiks 2026.

Riigikogu kantselei praegune direktor on Antero Habicht, kes valiti ametisse 2022. aasta alguses viieaastaseks ametiajaks pärast seda, kui senine direktor Peep Jahilo asus tööle presidendi kantselei direktorina.