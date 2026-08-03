Eesti uued suursaadikud astusid ametisse

Augusti alguses vahetusid mitmed Eesti suursaadikud välisriikides, nende hulgas ka suursaadik USA-s, Kanadas ning NATO juures.

Eesti suursaadikuks USA-s (asukohaga Washingtonis) sai Kristjan Prikki asemel Hannes Hanso. Hanso oli alates 2022. aastast Eesti suursaadik Hiinas ning lisaks veel Vietnamis, Mongoolias ja Tais.

Alates 2021. aastast Eesti suursaadik Ühendriikides olnud Prikk vahetas omakorda välja Jüri Luige Eesti esinduses NATO juures.

Suursaadikuks Kasahstanis (asukohaga Astanas) sai Marje Luup.

Eelmine Eesti suursaadik Kasahstanis Jaap Ora astus ametist tagasi mullu 9. detsembril, kui sattus president Karise Kasahstani riigivisiidi tõttu välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ja välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi kriitika alla. Nüüdseks on ta oma ametist vabastamise kohtulikult vaidlustanud.

Luup oli varem Eesti suursaadik Indias, samuti Bangladeshis ja Sri Lankal. Tema asemel asus augustis New Delhisse Kristi Karelsohn.

Lisaks vahetusid suursaadikud Kanadas, Ukrainas, Albaanias, Ungaris, Iirimaal, Hispaanias, Portugalis ja Brasiilias.

Suursaadikuks Kanadas (asukohaga Ottawas) sai Margus Rava asemel Gert Auväärt.

Suursaadikuks Ukrainas (asukohaga Kiievis) sai Annely Kolki asemel Tiina Intelmann.

Suursaadikuks Albaanias (asukohaga Ateenas) sai Karin Rannu asemel Piret Urb.

Suursaadikuks Ungaris (asukohaga Budapestis) sai Raul Toomase asemel Jana Vanamölder.

Suursaadikuks Iirimaal (asukohaga Dublinis) sai Kairi Künka asemel Kairi Saar-Isop.

Suursaadikuks Hispaanias (asukohaga Madridis) sai Andres Rundu asemel Lembit Uibo.

Suursaadikuks Portugalis (asukohaga Lissabonis) sai Moonika Kase asemel Katrin Kivi.

Eesti avas tänavu ka uued saatkonnad Armeenia pealinnas Jerevanis, Moldova pealinnas Chișinăus, Aserbaidžaani pealinnas Bakuus, Brasiilia pealinnas Brasilias ja Kenya pealinnas Nairobis.

Senine Portugali suursaadik Moonika Kase nimetati Eesti esimeseks suursaadikuks Brasiilias (asukohaga Brasilias).

Suursaadikuks Aserbaidžaanis (asukohaga Bakuus) sai Tiina Nirk.

Suursaadikuks Moldovas (asukohaga Chișinăus) sai Siiri Königsberg.

Mõned rotatsioonid on veel ees.

31. augustil alustab Daniel Erik Schaer Eesti suursaadikuna Kenyas (asukohaga Nairobis).

Suursaadiku Lätis (asukohaga Riias) vahetus toimub 1. detsembril – seniselt Eesti suursaadikult Eerik Marmeilt võtab kohustused üle Celia Kuningas-Saagpakk.

Kuningas-Saagpakk oli seni Eesti suursaadik Püha Tooli juures (asukohaga Tallinnas). Tema asemel asus ametisse Minna-Liina Lind.