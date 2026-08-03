Sõru muuseumis saab tutvuda Vana Toomase motiivi kandvate esemetega

Sõru muuseumis on Vana Toomas väga erinevatel esemetel kujutatud. Vana Toomaste koguja Eero Kööp ütles, et on need esemed leidnud, ostnud ja kingitusena vastu võtnud umbes 10 aasta jooksul.

"Ei mäleta (millest see huvi tekkis). Ehk äkki tekkis üks seinaplaat. Palju jäi siia näitusele üles panemata," lausus Kööp.

Tallinna valvur Vana Toomas saab mõne aasta pärast aga suurt juubelit tähistada,

"Vana Tooma tuulelipp läks torni, kui 1530 oli aastanumber. Kuid ühe legendi järgi sai ta hiljem nimetatud Toomaseks," ütles Kööp.

Samas on teadmata see, kes selle, praegu Tallinna linnamuuseumis oleva esimese Vana Toomase autor kunagi oli. Ja suures plaanis on Vana Toomas säilitanud oma ilme viie sajandi jooksul.

"Aga teda on stiliseeritud mitmel erineval juhul. Näiteks kunagi oli meil sõpruslinn Schwerin, siis sinna tehti täielik kloun. Restoranide nõudel on (Vana Toomas) teistsugune pisut. Aga enamasti ta on ikka ühesugune, lipp on alati ühel pool," lausus Kööp.

Valdav osa näitusel olevatest Toomastest on aastakümnete tagant. Kõige tuntuim ese on ehk kunagine Estoplasti Vana Toomase laualamp. Aga praegustel, nii-öelda uue aja Toomastel on hoopis teine lugu

"Tänapäevased Vana Toomad on Hiinas tehtud. Meie suveniiride müüjad tellivad Hiinast oma toodangu," märkis Kööp.

Aga et Hiiumaal selline näitus üldse üles sai, sellel on väga lihtne ja olmeline põhjus.

"Siin Sõru otsas Kööbi Eerol oli neid Vana Toomaid väheke ja eks neid 10 aastaga kogus juurde ka ja siis jõudis kätte aeg, kus tal oli vaja kodus remonti teha. Ja siis ta tuli muuseumisse ja küsis, et kas saaks teha näitust. Ja siit otsast see hargnema hakkas," lausus Sõru muuseumi juhataja Eve Ellermäe.