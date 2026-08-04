Fotod: müüki paisati lisakogus populaarseid Sipsiku mündikaarte

Sipsiku auks vermiti tänavu miljon münti, millest kokku 17 000 pakendatakse meenetootena mündikaarti.

Esimesed 8500 mündikaarti tulid müügile koos müntide emiteerimisega juunis ja müüdi kiiresti läbi. Nüüd müüki jõudnud lisakogus koosneb 8500 täiendavast mündikaardist. Mündikaartide lisakogus ei suurenda müntide kogutiraaži.

Iga huviline sai ühe ostuga soetada kaks mündikaarti.

Juuni alguses lasi Eesti Pank ringlusse erikujundusega kaheeurose mündi, mis on pühendatud eesti lastekirjanduse armastatud tegelaskujule Sipsikule, kes on saatnud mitut põlvkonda raamatulugejaid ja pakkunud lugemisrõõmu kümnetele tuhandetele lastele. Erikujundusega kaheeurosed käibemündid kehtivad ametliku maksevahendina kogu euroalal ning need lastakse ringlusse jaekaubanduse vahendusel.