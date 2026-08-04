Pärnu volikogu kokkukutsumine tekitas kriitikat
Pärnus esitasid koalitsooniläbirääkimisi pidavad EKRE, Keskerakond ja Isamaa linnapeale Kristel Voltenbergile umbusaldusavalduse.
Umbusaldusavaldus esitati erakorralisel volikogul, mille päevakorras oli üks punkt ja kuigi juriidiliselt oli volikogu kokkukutsumine korrektne, pälvis asjaajamine kriitikat. Volikogu esimees Andrei Korobeinik kinnitas, et istungi tegelik eesmärk oli linnapea umbusaldamine, et linnas tekkinud võimukriis kiiremini lahendada.
Kristi Raidla