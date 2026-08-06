X!

Jolleri sõnul tõstaks reform kiirabi kvaliteeti

Eesti
Kiirabiauto.
Kiirabiauto. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Sotsiaalminister Karmen Joller (RE) vastas plaanitavat kiirabireformi tabanud kriitikale ja lubas, et see tõstab kiirabi kvaliteeti.

"Erinevad eksperdid ja teenusepakkujad on viimasel ajal meedias avaldanud muret plaanitavate muudatuste osas. Kõiki neid muresid me loomulikult kuulame ja arvestame," ütles Joller valitsuse pressikonverentsil.

"See algas sellest, et sotsiaalministeerium, tervisekassa ja terviseamet tutvustasid oma mõtteid, mis vastavad arengusuundadele, mis on kokku lepitud kiirabi ekspertidega ja jäime ootama tagasisidet. Homme on järgmine kohtumine. Kindlasti kõik plaanitavad muudatused tehakse koostöös ekspertidega," lisas ta.

Joller rääkis, et viimased muudatused kiirabis toimusid aastal 2014 ja selle aja jooksul on Eestis muutunud nii inimeste paiknemine kui ka probleemid, millega kiirabi kutsutakse. Seetõttu paigutatakse tema sõnul ka osa brigaade ümber.

"On plaanis võimalusel ja vajadusel muuta ka brigaadide koosseisu, aga kindlasti ei mõjuta see kuidagi pakutava abi kvaliteeti, vaid vastupidi – kvaliteeti hakatakse järgima senisest paremini. Kiirabi baasid hakkavad paiknema asukohtades, mis on inimestele lähemal, ehk kutsed peaksid jõudma inimesteni ka kiiremini," lausus Joller.

Detailidest saavad Jolleri sõnul täpsemalt rääkida kiirabi esindajad ja eksperdid mõne kuu pärast.

Kiirabi liidu sekretär Veronika Reinhard ütles juulikuus "Aktuaalsele kaamerale", et brigaadiliikmete vähendamine võib kaasa tuua pikemad visiidid ja kiirabibrigaadide suurema hõivatuse. Samuti võib kahele inimesele valmistada raskusi patsiendi tõstmine.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

SUVEKONTSERT

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:17

Omniva asus klientide pakke kümnete kilomeetrite kaugusele ümber suunama

21:15

USA senat võttis vastu ulatusliku Moskva-vastaste sanktsioonide eelnõu

21:08

Taro teatas kahe idapiiri lõigu valmimisest Uuendatud

21:08

Lõpuminutitel taga olnud Kuressaare teenis kolm punkti Uuendatud

20:28

Saudi Araabia, Türgi ja Pakistan allkirjastasid ühise kaitselepingu

20:24

Kamila Valijeva sai neutraalse sportlase staatuse

20:06

Tais tappis 14-aastane poiss kodus oma vanavanemad ja kuus inimest koolis

20:03

Viipekeelsed uudised

19:47

Vormel-1 sarja vanim osavõistlus sai sada aastat vanaks

19:31

Luurekeskus: Venemaa vallutas juulis Ukrainas alla 40 ruutkilomeetri

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08:39

WSJ: USA luure hinnangul võib Ukrainas hätta jäänud Putin asuda NATO-t testima

06.08

Naissaare maavärina põhjustas Läänemere miinivälja all peituv rabakivi

18:49

Ukraina õhurünnak tabas Wildberriese ladu Jekaterinburgis Uuendatud

06.08

Zalužnõi: Venemaal on vastumeetmed pea kõigile NATO relvadele

12:38

Ülevaade: kas valida talveks fikseeritud elektrihind või börsipakett

14:18

Saksamaa kutsus Balti riigid ja Poola julgeolekukõnelustele

12:25

Rainer Saks WSJ artiklist: jutt Venemaa otsesest rünnakust on rumal

06.08

Ginter: meie isikuandmed on ohus ning usaldus arstide vastu rünnaku all

06.08

Tallinn plaanib Pärnu maanteel trammipeatusi nihutada

13:45

"Pealtnägija" alustab hooaega uuenenud koosseisuga

ilmateade

SPORT

21:08

Lõpuminutitel taga olnud Kuressaare teenis kolm punkti Uuendatud

20:24

Kamila Valijeva sai neutraalse sportlase staatuse

19:47

Vormel-1 sarja vanim osavõistlus sai sada aastat vanaks

19:12

Poolatari otsustav minek tõi talle kollase särgi

loe: kultuur

16:55

Piip ja Tuut teater toob lavale klassikalise prantsuse farsi

16:40

Uue muusika reede: Arg Part, Säm, Ollie, Sam Smith, Ravyn Lenae jt

16:13

Ingrid Kalev: väntorelit mängides pole võimalik jääda raskemeelseks

12:56

Sinijärve raamatusoovitused: "Minu Lottemaa" on kui maailma loomise lugu

loe: eeter

16:13

Ingrid Kalev: väntorelit mängides pole võimalik jääda raskemeelseks

14:08

Tiit Tuumalu: vabaõhukino ei ole veel nii populaarne kui suveteater

13:45

"Pealtnägija" alustab hooaega uuenenud koosseisuga

12:25

Ingmar Kiviloo: tahaksin kirjutada muusikat telereklaamidele

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (07.08.2026 18:00:00)

15:25

Raadiouudised (07.08.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (07.08.2026 12:00:00)

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:20

Tartu vald hangib Piirissaare jaoks väikelaeva

09:45

Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aastaga 2,2 protsenti

09:40

Portugalis vajab lahendamist viimaste aastakümnete suurim hariduskriis

09:35

Mitmel pool sajab hoovihma

09:25

Raadiouudised (07.08.2026 09:00:00)

06.08

Päevakaja (06.08.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo