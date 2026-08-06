Jolleri sõnul tõstaks reform kiirabi kvaliteeti

Sotsiaalminister Karmen Joller (RE) vastas plaanitavat kiirabireformi tabanud kriitikale ja lubas, et see tõstab kiirabi kvaliteeti.

"Erinevad eksperdid ja teenusepakkujad on viimasel ajal meedias avaldanud muret plaanitavate muudatuste osas. Kõiki neid muresid me loomulikult kuulame ja arvestame," ütles Joller valitsuse pressikonverentsil.

"See algas sellest, et sotsiaalministeerium, tervisekassa ja terviseamet tutvustasid oma mõtteid, mis vastavad arengusuundadele, mis on kokku lepitud kiirabi ekspertidega ja jäime ootama tagasisidet. Homme on järgmine kohtumine. Kindlasti kõik plaanitavad muudatused tehakse koostöös ekspertidega," lisas ta.

Joller rääkis, et viimased muudatused kiirabis toimusid aastal 2014 ja selle aja jooksul on Eestis muutunud nii inimeste paiknemine kui ka probleemid, millega kiirabi kutsutakse. Seetõttu paigutatakse tema sõnul ka osa brigaade ümber.

"On plaanis võimalusel ja vajadusel muuta ka brigaadide koosseisu, aga kindlasti ei mõjuta see kuidagi pakutava abi kvaliteeti, vaid vastupidi – kvaliteeti hakatakse järgima senisest paremini. Kiirabi baasid hakkavad paiknema asukohtades, mis on inimestele lähemal, ehk kutsed peaksid jõudma inimesteni ka kiiremini," lausus Joller.

Detailidest saavad Jolleri sõnul täpsemalt rääkida kiirabi esindajad ja eksperdid mõne kuu pärast.

Kiirabi liidu sekretär Veronika Reinhard ütles juulikuus "Aktuaalsele kaamerale", et brigaadiliikmete vähendamine võib kaasa tuua pikemad visiidid ja kiirabibrigaadide suurema hõivatuse. Samuti võib kahele inimesele valmistada raskusi patsiendi tõstmine.