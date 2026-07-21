Väiksemad kiirabibrigaadid tooksid kaasa pikemad visiidid

Kuigi tervisekassa oli kiirabi liiduga arutanud plaani vähendada brigaadiliikmete arvu, tuli otsus selle kohta liidule ootamatult.

"Kava on meiega arutatud ning me oleme koos paar aastat tagasi teinud kiirabi arengusuundade dokumenti, kuid täna terviseameti poolt välja saadetud pressiteade oli tegelikult üllatav. Seda sama räägiti ka tervisekassa infopäeval, aga siis jäi meile veel mulje, et läbirääkimisteks on võimalust ja me saame läbi arutada, kui efektiivne ja mõistlik on kaheliikmeliste brigaadide loomine või öösel mõnest kohast brigaadi äravõtmine," sõnas Reinhard.

Ta märkis, et kui kaheliikmeline brigaad tähendab õde ja erakorralise meditsiini tehnikut (EMT), siis kaob ära õe ja brigaadijuhi õpikõver.

"Senini, kui meil on kolmeliikmelised brigaadid, siis teine liige on õde, kes sõidab kiirabis, teeb läbi koolituse ja saab brigaadijuhiks. Praegu tekib küsimus, kust tema siis õpib ja brigaadijuhiks saab," ütles Reinhard.

Samuti hakkaks visiidile kuluma rohkem aega.

"Kui hetkel on kiirabibrigaadis kolm liiget, kes kõik täidavad oma ülesandeid horisontaalselt ehk samaaegselt, siis on loogiline, et ühe inimese puudumisel läheb visiidil rohkem aega. See tähendab, et kiirabihõivatus võib suureneda," lausus Reinhard.

Samuti on tema sõnul murekoht see, kui brigaad peab tegema füüsilist tööd ehk patsienti näiteks autosse kandma.

"Kahel inimesel võib rammust väheks jääda. Ka praegu kutsume me endale sageli kellegi appi, aga siiski suudavad kolm liiget enamasti ise patsiendi autoni transportida. Uuringud on muuseas näidanud, et kõige rohkem tööõnnetusi juhtub brigaadides, kus patsienti tuleb käsitsi teisaldada," rääkis ta.

Reinhard avaldas lootust, et veel on muudatuse kohapealt läbirääkimisruumi.