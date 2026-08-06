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Prantsusmaa keelab soovimatud müügikõned

Välismaa
Inimene rääkimas telefoniga
Inimene rääkimas telefoniga Autor/allikas: Anna Urackchina/ERR
Välismaa

Prantsusmaa keelab alates 11. augustist soovimatud müügikõned. Seaduse eesmärk on kaitsta tarbijaid pealetükkivate müügipakkumiste eest ja hoida haavatavaid inimesi eemal petlikest äritavadest.

Seni pidid Prantsusmaal müügikõnedest hoiduda soovivad inimesed registreerima oma numbri riiklikus süsteemis, kuid tarbijakaitseorganisatsioonide sõnul eirasid mõned kõnekeskused seda nimekirja.

Pärast seaduse jõustumist on ettevõtetel keelatud tarbijatega ühendust võtta ilma nende eelneva nõusolekuta, ütles konkurentsi, tarbijakaitse ja pettuste ennetamise peadirektoraadi personaliülem Alice Vilcot. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

President Emmanuel Macroni valitsuse teatel on seadus vastus tarbijate aastaid kestnud kaebustele. Ametivõimude hinnangul saab umbes kolmveerand Prantsusmaa elanikest vähemalt ühe soovimatu müügikõne nädalas ning paljud saavad neid veelgi enam. 

2024.aastal tegid 11 tarbijaorganisatsiooni ühispöördumise keelu kehtestamiseks, mõistes hukka "tarbijate halastamatu ahistamise lugematute soovimatute müügikõnedega nii laua- kui ka mobiiltelefonidele".

Parlament kiitis seaduse heaks eelmisel aastal.

Soovimatu kõne eest võib määrata kuni 375 000 eurot trahvi

Eraisikutele, kes teevad ebaseaduslikke kõnesid, võidakse määrata iga kõne eest kuni 75 000 eurot trahvi. Ettevõtteid võib iga kõne eest oodata kuni 375 000 euro suurune trahv.

Siiski on ka erandeid. Tarbijad võivad anda nõusoleku müügikõnede saamiseks, näiteks märkides vormil vastava ruudu. Ettevõtted võivad teha klientidele uusi äripakkumisi juhul, kui neil on juba varasem lepinguline suhe.

Soovimatutest kõnedest saab teatada riikliku veebisaidi kaudu.

Vilcot märkis, et ühele Iirimaal asuvale ettevõttele määrati eelmisel aastal kuue miljoni euro suurune trahv, kuna nad rikkusid Prantsusmaa varasemaid seaduseid, helistades nimekirja kantud inimestele.

Saksamaal on sarnane keeld kehtinud juba alates 2009. aastast.

Holland karmistas müügikõnede reegleid eelmisel kuul. Riigis olid soovimatud müügikõned juba varem keelatud, kuid nüüd ei tohi ettevõtted ilma eelneva loata helistada sooduspakkumistega ka oma olemasolevatele klientidele.

Ameerika Ühendriikides saavad inimesed registreeruda riiklikus nimekirjas, mis vähendab soovimatute müügikõnede arvu. Kanadal on oma analoogne nimekiri, samal ajal kui Ühendkuningriigis tegutseb telefonieelistuste teenus.

Ühendkuningriigis võidakse keelunimekirja kantud inimestele helistavaid ettevõtteid trahvida kuni 500 000 naelsterlingiga iga kõne eest.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AP News

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