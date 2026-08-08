Reinsalu: koalitsioon tahab presidendi nimetada, sest kardab debatti

Reinsalu sõnul püüavad samad parteid kujundada presidendivalimistel oma tegevuskava, kuna nende võimu lõpuni on jäänud vaid mõni kuu.

Reinsalu meenutas laupäevahommikuses sotsiaalmeediapostituses, et varasemalt püüdis Reformierakond president Alar Karist paika panna, kuid Karis ei paindunud.

"Tavatult andis ta nende rünnakute seniidis hoopis hinnangu, et Kaja Kallasel oleks sobilik kaaluda ametist lahkumist. Karis suutis laiemalt võita ühiskonna usalduse ning sälilitas tervele mõistusele kutsuva hoiaku. Koalitsioonile ta ei sobinud," lausus Reinsalu.

"Tähtis on, et need kameeleonid, kes praegu kõnelevad koostööst presidendivalimistel, tegelesid pool aastat sellega, et diskrediteerida põhiseaduslikku riigipead ja teda kandideerimast survestada," nentis Reinsalu.

Reinsalu kriitika kohaselt püüdsid koalitsioonierakonnad Karise autoriteeti õõnestada ning venitasid kohtumistega, et tekitada sundvaliku olukord.

"Samal ajal jätkati presidendi survestamist viitega, et tal pole koalitsiooni toetust," märkis opositsioonipoliitik.

Nüüd on Reinsalu hinnangul asutud sarnaselt ära kasutama õiguskantsler Ülle Madiset.

"Näib, et õiguskantslerit püütakse ära kasutada. /.../ Tänaseks on koalitsiooniparteid teatanud avalikkusele Reformierakonna peasekretäri suu läbi, et neil on 69 allkirja koos," ütles Reinsalu, viidates, et erakonnad pole ühiselt kogunenudki, kui üks kildkond on otsused juba langetanud.

Reinsalu hinnangul tahab koalitsioon "presidenti nimetada, mitte valida", sest pelgab sisulist arutelu ootuste üle presidendile. "Seda kardab koalitsioon nagu tuld, sest sisuline presidendivalimiste debatt viiks usaldukriisi ning selle põhjuste juurde," sõnas poliitik.

Reinsalu tõi esile ka "Äripäevas" kõlanud versiooni, et koalitsiooni võib presidendi kohast isegi enam huvitada õiguskantsleri ametikoht, mille juriidiline võim on suurem.

Olukorra parandamiseks teeb Reinsalu ettepaneku naasta sisuliste arutelude juurde riigikogu vanematekogus.

"Tahaksin loota, et teisipäevane kohtumine on sisuline, mitte näiv," sõnas Reinsalu.

Reinsalu rõhutas, et ühisosa leidmiseks tuleb sõnastada presidendile esitatavad eeldused ja ootused, mitte piirduda vaid välispoliitika ning diplomaatia oskustega.

Samuti peab ta oluliseks kohtuda võimalike kandidaatidega, et arutada nende visiooni. Isamaa on juba kohtunud Riho Ühtegi, Indrek Laulu ja Maive Rutega, kelle seisukohad keskendusid Eesti olukorrale ning usalduskriisi ületamisele, kuid koalitsioon on nendega kohtumisest keeldunud, sõnas Reinsalu.

Pillak: kuulujuttude levitamise asemel võiks Reinsalu öelda, kas Isamaa toetab Madiset

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles omapoolses vastuses Urmas Reinsalule, et Madisel on laiapinnaline toetus ning nende meeskond valmis koostööks.

"Presidendivalimistega on lihtne. Ülle Madisest saaks hea president Eestile. Meie meeskond toetab teda. Temas on tarkust, sõltumatust ja väärikust, aga ka oskust inimesi kuulata," sõnas Pillak.

"Ülle Madise on öelnud, et kui riigikogu enamus teda toetab, on ta valmis kandideerimist tõsiselt kaaluma. Tal on võimalus saada presidendiks, kellel on lai toetus üle erakonnapiiride. Ja ma tõesti usun, et Eesti inimesed ootavad erakondadelt oskust teha koostööd ja leida ühisosa. Meie oleme valmis selle nimel tööd tegema," lausus Pillak.

Reinsalule on Pillakul aga küsimus.

"Oletuste ja kuulujuttude levitamise asemel võiks ta öelda, kas Isamaa toetab Ülle Madiset või mitte?"