Eesti kehtestab riiklikud sanktsioonid Usmanovile ja Fridmanile

Eesti ei toetanud kahe tuntud Venemaa ärimehe Ališer Usmanovi ja Mihhail Fridmani eemaldamist Euroopa Liidu sanktsioonide alt ning kehtestab nende suhtes Eesti riiklikud sanktsioonid.

Teisipäeval leppisid Euroopa Liidu liikmesriigid kokku ligi 3000 Venemaa agressiooniga seotud inimese ja üksuse suhtes kehtestatud sanktsioonide pikendamises senise kuue kuu asemel kolmeks aastaks.

Kokkuleppe saavutamiseks nimekirjast poliitilistel põhjustel eemaldatud Venemaa ärimeeste Ališer Usmanovi ja Mihhail Fridmani suhtes kehtestab Eesti riiklikud sanktsioonid.

"Kokkuleppe oluline tulemus on sanktsioonirežiimi pikendamine senise kuue kuu asemel 36 kuuks. See vähendab riski, et sanktsioonide pikendamine muutub iga kuue kuu järel korduvate poliitiliste läbirääkimiste objektiks," ütles välisminister Margus Tsahkna.

"Eesti ei toetanud kahe tuntud Venemaa ärimehe eemaldamist sanktsioonide alt, sest nad jätkavad agressori toetamist ja agressiooni panustamist. Seetõttu jäi Eesti nõukogu otsuse vastuvõtmisel selles küsimuses erapooletuks," lisas Tsahkna.

Välisministri sõnul on Eesti selge seisukoht, et Kreml ei ole oma eesmärke muutnud ning sanktsioonisurve Venemaale ja selle agressiooni toetajatele peab suurenema.

"Seetõttu kehtestab Eesti Ališer Usmanovi ja Mihhail Fridmani suhtes riiklikud sanktsioonid," kinnitas välisminister Tsahkna.

Euroopa Liidu riigid pikendavad Moskva-vastaseid sanktsioone, kuid mitme liikmesriigi survel eemaldatakse mustast nimekirjast Ališer Usmanov ja Mihhail Fridman. See tähendab, et lähiajal võivad kaks Vene miljardäri taas Euroopas vabamalt tegutseda.

Ukraina kritiseeris teisipäeval teravalt Euroopa Liidu otsust eemaldada oligarhid Ališer Usmanov ja Mihhail Fridman Venemaa-vastaste sanktsioonide nimekirjast, nimetades seda häbiväärseks ja õigustamatuks.