Narva-Jõesuus avati Eesti idapoolseim meremuul

Kaitsemuuli oli Jõesuule vaja, sest Narva jõe suue muutub iga aastaga aina madalamaks. 320 meetri pikkuse kaitserajatise ülesandeks on liiva kandumine suudmesse peatada, et laevad ka tulevikus Narva jõkke pääseksid. Kuid ka inimeste huvi muuli vastu on nii suur, et Narva-Jõesuu näeb selles tõelist turismimagnetit.

"Juba ehitustööde käigus nägin siin kohapeal väga palju inimesi nii teistest Eesti nurkadest kui ka teistest riikidest, kes on siia kohale jõudnud just selle jaoks, et muuli peale minna ja Narva-Jõesuu muul sümbioosis meie majaka ja kultuurikvartaliga annavad pikemas perspektiivis väga suure efekti nii turismi kui ka ettevõtluse arenguks," sõnas Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin.

Esimesena lubati vastvalminud muulile jalutama noored pulmalised, kelle arvates on muul väga romantiline koht pulmapiltide tegemiseks.

"Siin on väga ilusad vaated ja see on lihtsalt vapustav koht," lausus pulmapaar Anastassia ja Artur.

Narva-Jõesuu linna järgmine suur plaan on ajaloolise kuursaali taastamine.

"Kindlasti kuursaal on järgmine ja selle nimel me juba praegu pingutame, sest ma näen, et peale muuli valmimist peab olema järgmine eesmärk, et linn saaks järgmisele tasemele jõuda. Meil kindlasti on vaja kuursaali taastada ja selle juurde veel valmis ehitada ka suure kontserdisaali," ütles Iljin.

Kaitsemuuli rajamiseks koos ettevalmistustöödega kulus üle kümne aasta ja ligi viis miljonit eurot. Kuursaal loodetakse taastada viie aastaga.