Poliitikasaade "Poliitikaguru" kolib Kuku raadiost Delfisse

"Poliitikaguru" põhisaatejuht Tõnis Leht märkis, et saade on analüüsinud Eesti poliitmaastikku üle 11 aasta.

"Plaanime oma kuulajatele pakkuda ikka teravat ning eri vaatenurki avavat poliitikaanalüüsi. Ja teeme seda jätkuvalt rõõmsamat sorti võtmes ning väldime asjatult tigedat nooti. Kodumaiste teemade kõrval võtame tihti fookusesse ka maailmapoliitika arenguid, mis Eestit otseselt puudutavad," lausus Leht.

"Saate autorid on Kukule ja Postimehele selle võimaluse eest väga tänulikud. Need on olnud sisukad ja põnevad eetriaastad ning suur tänu ka kõigile Kuku raadio kolleegidele," sõnas Leht.

Saadet on veadanud Tõnis Leht, Erik Moora, Annika Arras ja Tõnu Runnel. Hooaja viimane saade oli Kuku eetris 19. juunil.