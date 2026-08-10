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Tolliametnikud pidasid kinni Leedu veoki üheksa miljoni salasigaretiga

Eesti
MTA avastatud Leedu veok üheksa miljoni salasigaretiga
MTA avastatud Leedu veok üheksa miljoni salasigaretiga Autor/allikas: MTA
Eesti

7. augustil peatasid Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna ametnikud Pärnumaal Leedu registreerimisnumbriga veoki ning selle läbivaatusel leiti üheksa miljonit Eesti maksumärkideta sigaretti.

7. augustil peatati maanteekontrolli käigus Leedu registreerimisnumbriga veok, mida juhtis 45-aastane Leedu kodanik. Veokijuht esitas saatedokumendi, mille järgi oli kauba saatjaks Leedu ettevõte ning saajaks Rootsi ettevõte.

Kaubaks oli märgitud 32 alust elektroonilisi mooduleid. Kaubaruumi avamisel ilmnesid aga pappkastid, millest mõnele tehti sisselõige ning avastati Eesti maksumärkideta sigaretid.

Kokku avastasid tolliametnikud kaubaruumist üheksa miljonit salasigaretti. Veokijuht peeti kuriteos kahtlustatavana kinni. Aktiisikahju on 1 910 700 eurot.

Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna Lääne talituse juhi Peeter Paisuotsa sõnul kinnitab tänavune suurim salasigarettide avastus, et Eesti kaudu püütakse Põhjamaa turule liigutada märkimisväärses koguses salasigarette.

"Üheksa miljonit salasigaretti annab aimu sellest, millistes mastaapides rahvusvahelised grupeeringud tegutsevad ning kui suured on nende kuritegelike ühenduste võimekused ning eesmärgid. Viimaste aastate statistika näitab, et salasigarettide liikumine on tõusuteel, mistõttu peame oma kontrolli- ja uurimisvõimekust pidevalt arendama," rõhutas Paisuots.

Prokurör Marika Salmistu sõnul näitab Via Baltical avastatud kogus, et salasigarettide vedu on kestvalt aktuaalne ja Eestit kasutatakse transiitriigina.

9. augustil nõustus kahtlustatav kohtus kokkuleppemenetlusega. Kohus mõistis mehele 2,5 aastat vangistust, millest kohesele ärakandmisele kuulub üks kuu. Ülejäänud vangistus mõisteti talle tingimisi kolmeaastase katseajaga. Lisaks määrati mehele kolmeaastane sissesõidukeeld Eestisse.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.

Maksu- ja Tolliamet (MTA) pidas 2025. aastal kinni kokku ligi 37 miljonit salasigaretti.

Toimetaja: Märten Hallismaa

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