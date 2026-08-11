Apteegiautomaatide konkurentsiriske hakkab maandama ameti kontroll

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium soovib apteegiautomaatide eelnõu täiendada järelhindamise klausliga, mida hakkab läbi viima konkurentsiamet. See aitab maandada võimalikke konkurentsiriske. Justiits- ja digiministeerium saatis oma ettepanekud apteegiautomaatide eelnõusse.

Jutsiits- ja digiministeerium näeb praeguses eelnõus murekohti konkurentsi ja andmekaitse koha pealt. Sotsiaalministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehk MKM-i hinnangul lahendavad monopolikartuse automaatide arvu piirangud.

Sotsiaalministeeriumi tervishoiukorralduse osakonna juhataja Mari Amos ütles, et linnades, miinimumarvuga 4000 elanikku, tohibki teha ühe automaadi ühe apteegi kohta, et vältida, et hakatakse asendama füüsilisi apteeke automaadiga.

"Väiksemates linnades võib iga apteegipidaja teha kuni neli apteegiautomaati. Seda ei või ka teise apteegi ukse ette panna, mitte lähemale kui kilomeeter olemasolevast apteegist, et mitte ebavõrdset konkurentsi suurendada, kus ühel on täisteenusapteek ja teine paneb ette automaadi," rääkis Amos.

MKM-i Accelerate Estonia avaliku poliitika juhi Rebeka Neitsovi sõnul pole eelnõu eesmärk praegust apteegiketti ümber kujundada, vaid paigutada apteegiautomaate sinna, kus neid kõige enam vaja.

"Kõige parem on kaasata konkurentsiamet järelhindamisse, sest see aitab riske maandad," sõnas Neitsov.

Tehniliselt prooviti apteegiautomaadi toimimist juba mõned aastad tagasi Raplas, kus katsetati ka videonõustamist. Saadud kogemuse põhjal tehti parandusi ka automaadi arendusse. Andmekaitse on tagatud samamoodi nagu praegu, ütles Amos.

"Apteegiautomaat saab haruapteegistaatuse. Ta on üks apteegiliik, mis tähendab et kõik standardid ja piirangud, kohustused laienevad ka automaatidele, kõik tarkvara turvalahendused peavad olemas samasugused nagu tavalises füüsilises apteegis. Selle peale peab iga automaadikäivitaja mõtlema. Seda kontrollib ravimiamet," lausus Amos.

Videonõustamist hakkavad automaatides läbi viima need apteekrid, kes on praegugi tööl. Kuidas nende tööaeg jaguneb, otsustab juba automaadi sisseseadja. Koondamiste pärast Mari Amose sõnul apteekritel karta ei tule, sest meil on endiselt apteekritest pigem puudus. Apteegiautomaatide eelnõuga soovivad algatajad aga kiiresti edasi liikuda.

"Piiraeg on valimised, eelnõu tuleb enne ära menetleda, veel selle riigikogu koosseisu juures," lausus Amos.