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Briti energiatarnija kutsub üles päikesevarjutuse ajal vähem elektrit tarbima

Välismaa
Päikesepaneelid Suurbritannias
Päikesepaneelid Suurbritannias Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Carl Recine
Välismaa

Suurbritannia suurim kodutarbijate energiatarnija Octopus Energy kutsub oma kliente üles tarbima kolmapäeval toimuva päikesevarjutuse ajal vähem elektrit.

Octopus Energy palub klientidel vältida sel kolmapäeval kella 18 ja 20 vahel pesumasinate ja nõudepesumasinate kasutamist, kuna prognooside kohaselt varjutab Kuu mõnel pool Suurbritannias kuni 95 protsenti Päikesest.

Eeldatavasti vähendab varjutus sel päeval Suurbritannias päikeseenergia tootmist järsult. Samal ajal suurendab riiki tabanud tänavune viies kuumalaine tõenäoliselt elektrinõudlust, kuna kliimaseadmed, ventilaatorid ja jahutussüsteemid töötavad täisvõimsusel.

Tarbetu elektritarbimise vältimise eest varjutuse ajal pakub energiatarnija oma preemiaprogrammiga liitunud klientidele järgmisel nädalavahetusel ühte tasuta elektritundi. 

Ettevõtte hinnangul vähendaks piisava hulga majapidamiste elektritarbimise lühiajaline edasilükkamine vajadust käivitada puuduva päikeseenergia asendamiseks täiendavaid gaasielektrijaamu.

Suurbritannia elektrisüsteemi haldav National Energy System Operator (Neso) teatas, et varjutuse mõjude haldamist kavandati üle aasta. Ettevõtte sõnul on tegemist "ühe kõige ebatavalisema õhtuga, mida juhtimiskeskusel tuleb sel aastal hallata". 

Lisaks suurtele kõikumistele päikeseenergia tootmises ootab Neso, et igapäevane õhtune elektrinõudluse tipp saabub tavapärasest hiljem, sest miljonid inimesed lähevad õue varjutust vaatama ning naasevad alles hiljem koju süüa tegema, koristama ja telerit vaatama.

Kuumalaine tõttu pidi Neso juba juuni lõpus andma suveperioodi esimese elektrivarustuse hoiatuse. Kõrged temperatuurid suurendasid elektrinõudlust, samal ajal kui nõrk tuul ja elektrijaamade katkestused häirisid elektrivarustust kogu Euroopas.

Prognoosida järgi väheneb varjutuse haripunktis kella 19.15 ja 21.30 vahel kogu Euroopa elektritootmine 9,7 gigavati võrra. Suurbritannias võib see tähendada 700 megavati kuni 1,3 gigavati võrra väiksemat päikeseenergia tootmist.

Hispaania süsteemihalduri andmetel võib sealne päikeseenergia tootmine aga väheneda lausa viie gigavati võrra.

Neso on varem langenud kriitika alla elektrivõrgu haldamise tõttu, kuna juhtimiskeskuse vilepuhujad süüdistasid kõrgemaid juhte energiasüsteemi ebastabiilsuse poliitilistel põhjustel varjamises.

Juuni lõpus pidi ettevõte järsult katkestama kavandatud elektriekspordi Hollandisse kõrgepingekaabli BritNed kaudu ning tellima erakorralise impordi Prantsusmaa kaabli kaudu, kuna võrgusagedus langes talitluspiirideni.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Guardian

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