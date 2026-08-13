Trumpi pressiesindaja Karoline Leavitt lahkub ametist

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt lahkub kuu lõpus ametist, teatas kolmapäeval president Donald Trump, kes nimetas naist üheks oma kõige usaldusväärsemaks abiks.

Praegu 28-aastane Leavitt on tuntud presidendi äärmiselt lojaalse kaitsjana, vastates pressikonverentsidel sageli ajakirjanike küsimustele salvavate märkustega.

"President Trump palus mul jätkata tema tippnõunikuna väljaspool Valget Maja," teatas Leavitt ise sotsiaalmeedias. Leavitt rõhutas oma avalduses perekondlike põhjuste tähtsust.

Trumpi sõnul lahkub Leavitt, et veeta rohkem aega oma väikeste laste ja perega.

"See on otsus, mida ma täielikult mõistan ja austan. Karoline saab nüüd olema üks minu peamisi väliseid nõuandjaid ja mõjukas hääl Vabariiklikus parteis," seletas Trump.

"Olen ​​tundnud, et ei saa olla oma kahele väikesele lapsele parim võimalik ema, mida nad väärivad, kui pean pidevalt jagama aega, energiat ja tähelepanu, mida nõuab Valge Maja pressiesindaja töö," kirjutas Leavitt hiljem sotsiaalmeediaplatvormil X.

Kes saab Trumpi uueks pressiesindajaks, ei ole veel teada.