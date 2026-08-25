Trumpiga seotud kampaaniarühmitus asus Darline Grahami selja taha

USA presidendi Donald Trumpiga seotud poliitiline tegevuskomitee (PAC) MAGA Inc asus Lõuna-Carolina vabariiklaste eelvalimistel toetama Darline Grahami. Trump soovib nii tagada, et Lindsey Grahami senatikoha võtaks üle tema õde Darline Graham.

MAGA Inc püüab valijaid Grahami selja taha mobiliseerida, kulutades selleks üle 800 000 dollari.

MAGA Inc-i varasalves on ligi 400 miljonit dollarit, kuid seni pole organisatsioon veel teinud märkimisväärseid kulutusi. Trump tahab aga tagada, et Darline Graham võidaks teise vooru ja pääseks seega novembris toimuvatele üldvalimistele.

Ajaleht The Wall Street Journal toob veel välja, et teise vooru tulemused on sageli ettearvamatud, valimisaktiivsus on madal. Graham pole debattides hästi esinenud ning tema vastane Ralph Norman kujutab endast tõsist konkurenti. Grahami kaotus kahjustaks aga Trumpi autoriteeti vabariiklaste parteis.

Trump sõitis möödunud nädalal Lõuna-Carolinasse, et Grahamile toetust avaldada. Ta kiitis Darline Grahamit ning ütles, et ta suudab oma venda senatis edukalt asendada.

"Darline Graham võitleb koos Trumpiga radikaalse vasakpoolse tegevuskava vastu ja seab alati Ameerika esikohale," teatas MAGA Inc.

Lõuna-Carolina vabariiklaste strateeg Joel Sawyer tõi samas välja, et kui Norman peaks Grahami teisipäeval alistama, näitaks see, et Trumpi toetus ei taga alati valimisvõitu.

Viimastel kuudel on mitmed Valge Maja ametnikud Trumpi administratsioonist lahkunud ja asunud tööle MAGA Inc-i. Nende seas on ka endine personaliülema asetäitja James Blair. Suure tõenäosusega liitub rühmitusega ka Valge Maja pressisekretär Karoline Leavitt, kes lahkub kuu lõpus ametist.