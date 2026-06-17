Trump kritiseeris Iisraeli tegevust Liibanonis

USA president Donald Trump tegi teisipäeval haruldase avaliku etteheite Iisraeli tegevusele Liibanonis, kus see võitleb Iraani toetatud relvarühmitusega Hezbollah'. Trumpi sõnul pole vaja üksikute võitlejate tabamiseks hävitada terveid kortermaju.

Trump, kes oli viimastel päevadel väljendanud rahulolematust Iisraeli rünnakute üle Beirutis, kuna need võiks tema hinnangul ohustada Iraaniga sõlmitavat rahu, ütles, et Iisrael on võidelnud Liibanonis relvarühmitusega Hezbollah juba liiga kaua.

"Liiga palju inimesi on hukkunud. Te ei pea iga kord, kui kedagi otsite, tervet kortermaja maha lõhkuma, sest nendes majades elab palju inimesi ja nad ei ole kõik Hezbollah' liikmed," ütles Trump Prantsusmaal toimunud G7 tippkohtumisel.

Trumpi kriitika tuleb ajal, mil suhted Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga on muutunud pingelisemaks. Kuigi Netanyahu on olnud Trumpi oluline poliitiline liitlane, on kahe juhi vahel aastate jooksul esinenud nii poolehoidu kui ka lahkhelisid.

Trumpi administratsiooni ja Iisraeli vahelised pinged on viimasel ajal muutunud nähtavamaks. Iisraeli ametnikud väljendavad vaikselt rahulolematust USA sõlmitud leppe üle Iraaniga. Samal ajal heidab Trump üha enam Netanyahule ette Iisraeli rünnakuid Beirutile. Need rünnakud kutsusid esile Iraani vastulöögid just ajal, kui Trump püüdis rahulepet sõlmida.

Trump ütles, et tal on Netanyahuga suurepärane suhe, kuid lisas samas, et Iisraeli peaminister peaks Liibanoni küsimuses olema vastutustundlikum.

"Ilma meieta, ilma Ameerika Ühendriikideta, ei oleks Iisraeli. Ilma minuta ei oleks Iisraeli, sest ükski teine president polnud valmis tegema seda, mida mina tegin," kuulutas Trump.

Kaks liidrit on korduvalt sattunud vastuollu Iisraeli soovimatuse tõttu piirata Hezbollah'-vastaseid aktsioone Liibanonis, kus sõjategevuse lõpetamine on üks Iraani peamisi nõudmisi. Trump ja teised USA presidendid kritiseerivad Iisraeli sõjalist taktikat avalikult harva.

Vahetult pärast nende kommentaaride tegemist avaldas Valge Maja oma ametlikul sotsiaalmeediakontol, mis tavaliselt jagab videoid presidendi avalikest esinemistest, klipi just nendest väljaütlemistest.

Valge Maja ei selgitanud, miks need kommentaarid eraldi avaldati, kuid kinnitas, et Trumpil on Netanyahuga tugev suhe ning Iisraeli kaitsevägi (IDF) on olnud suurepärane partner.

"Iisraelil pole olnud suuremat sõpra ega rahu eest võitlejat kui president Trump. Ameeriklaste ja meie liitlaste julgeolek kogu maailmas on juba paranenud tänu USA ja Iisraeli julgetele sammudele, mis takistasid Iraani režiimil arendada välja tuumarelva," ütles Valge Maja ametnik.

Praegu ei viita miski sellele, et Trumpi kommentaarid tooksid kaasa sisulisi poliitilisi samme, mis sunniksid Iisraeli oma sõjalist taktikat muutma või tsiviilisikute kaitset märkimisväärselt suurendama.

Iisrael on saanud tugevat rahvusvahelist kriitikat, eriti sõjalise operatsiooni eest Gaza sektoris, milles Gaza palestiinlaste tervishoiuministeeriumi andmetel on hukkunud umbes 73 000 inimest, kellest enamik on tsiviilisikud.

Iisrael väidab, et ei sihi kunagi tsiviilelanikke, kuid relvarühmitused nagu Hamas ja Hezbollah kasutavad tsiviilisikuid sageli inimkilbina.

Iisraeli saatkonna pressiesindaja Washingtonis selle teema kohta kommentaari anda ei soovinud.