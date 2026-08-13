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Pärnu plaanib kaotada avalikud pakendikonteinerid

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Pärnu plaanib ära kaotada avalikud pakendikonteinerid, sest riik kohustab omavalitsusi koguma pakendijäätmeid nende tekkekohas. Pakendijäätmete äravedu otse kodust läheb ka senisest soodsamaks.

Kui muidu ollakse harjunud, et pappi, paberit või plasti saab viia avalikesse konteineritesse, siis Pärnu plaanib uue aasta sügisest avalikud pakendikonteinerid ära kaotada. Alles jäävad vaid klaasikonteinerid.

"Käesoleva aasta alguses kehtestas riik uue jäätmeseaduse, mille raames viiakse ellu jäätmereformist tulenevaid nõudeid ja tulenevalt sellest on kehtestatud tiheasustusalal nõue, et avalikud pakendikonteinerid peavad minema ära ja tulema kohtkogumine, kust saab võimalikult puhta pakendi," sõnas Pärnu linnamajanduse osakonna juhataja Karmo Näkk.

See tähendab, et pakendid saab jäätmevedajale anda otse kodust kas kollase kotiga või konteinereisse kogutuna. Näkk usub, et pärnakad on muudatuseks valmis, sest see teeb elu mugavamaks. Juba täna annab 25 protsenti pärnakatest pakendijäätmed ära kodust. Lisaks läheb pakendi äravedu senisest odavamaks.

"Ma arvan, et nad on valmis sellepärast, et neile läheb teenus veel mugavamaks. Nad saavad kodust pakendi ära anda ning nad ei pea selleks sõitma mööda linna ringi ja otsima konteinerit ning vaatama, kas see on täis või tühi hetkel," lausus Näkk.

"Ka meie uuringud on varasemalt näidanud, et kui avalik konteiner on inimese kodust juba kaugemal kui 100 meetrit, siis tegelikult inimestel puudub motivatsioon liigiti kogutud jäätmeid koguda ja neid ära anda," sõnas kliimaministeeriumi ringmajanduse osakonna juhataja Peep Siim.

Siimu sõnul kogutakse avalike konteineritega edasi vaid klaasi, kuid kõikide teiste jäätmete puhul peab tekkima võimalus neid otse kodust ära anda. Samas ei tähenda see, et omavalitsusel oleks teiste avalike konteinerite panek keelatud.

"Tiheasustusalal peab inimesel olema võimalus ära anda oma koduuksest segaolmejäätmed, biojäätmed, pakenditest paber, papp koos ajalehtedega. Metall-, plast- ja klaaspakendit võib koguda avalike konteineritega. Lisaks on meie soovitus jaekettide juures kaaluda veel avalikke konteinerid - lisaks klaasile - ka muude jäätmeliikide osas," ütles Siim.

Siimu sõnul lähevad omavalitsused jäätmete kohtkogumisele üle järk-järgult sõltuvalt jäätmeveo lepingutest, kuid peavad seda tegema hiljemalt aastaks 2030.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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