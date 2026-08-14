FCI Levadia jalgpallihall peaks Lasnamäele kerkima 2027. aasta lõpuks

Jalgpalliklubi FCI Levadia on proovinud enda spordihalli ehitada juba 2021. aastast ning poole kümnendi jooksul on sellega toimunud kõiksugu keerdkäike.

Kui algselt sooviti hall rajada Maarjamäele sealse kommunismiohvrite memoriaali lähedusse, kus praegugi klubi treeningbaas, siis hiljem nõustuti 800 000 euro suuruse riikliku kompensatsiooni kinnitamisel see mujale ehitada.

Nii saigi paika plaan rajada hall Lasnamäele, täpsemalt Punasele tänavale.

Veidi üle 400 noorsportlasega jalgpalliklubi tegevjuhi Jevgeni Gurtšioglujantsi sõnul, kes klubi eest ka Eesti jalgpalli meistriliigas mänginud, on halli projekteerimise tähtaeg 15. augustil ehk kuupäev on kukkumas juba sel laupäeval.

"Kopp läheb eelduslikult maasse 2027. aasta kevadel ja jalgpallihall võiks valmida 2027. aasta lõpuks," kinnitas tegevjuht.

2025. aastal arvestati projekti maksumuseks ca neli miljonit eurot ning see summa on ehitushindade tõusu kiuste jäänud samaks tänaseni

Gurtšioglujantsi sõnul tuleb enamus rahastusest Tallinna linnalt. Aivar Pohlaku juhitav Eesti jalgpalli liit maksab projektiga seoses linnale tagasi aastate eest tekkinud võlga ning selle maht on 750 000 eurot.

Eesti jalgpalli liit võttis 2020. aastal enda kanda FC Flora varasemad kohustused linna ees summas ligi 1,6 miljonit eurot. Sellest 650 000 ulatuses tegi liit investeeringuid Hiiu staadioni arendusse, vähemalt 750 000 eurot suunatakse Punane tänav 69b jalgpallihalli ning järelejäänud 196 765 euro suuruse kohustuse osas lepitakse eraldi kokku hiljemalt selle aasta lõpuks.

Halli projekti vahepeal muudetud pole ning selle täpne aadress saab olema Punane 69b.