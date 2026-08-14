Maksuamet nõuab Tšehhist autosid toonud firmalt 425 000 eurot

Maksu- ja tolliamet avaldas sel nädalal teadaande, et ei anna Tšehhist autosid toovale JMV Motorsile õigust arvata maha mullu septembris käibedeklaratsioonis esitatud 425 000 eurot sisendkäibemaksu ja ootab ettevõttelt selle summa tasumist ühe kuu jooksul.

2025. aasta septembri käibedeklaratsioonis soovis JMV Motors õigust arvata maha 425 128,60 eurot sisendkäibemaksu. Selline summa tulenes Cuculus Nidiumi väljastatud kreeditarvetest, mille kohaselt vähendati ühendusesisest soetust summas 2,1 miljonit eurot.

Maksuamet avaldas kolmapäeval ametliku teadaande, et ei aktsepteeri ühendusesisese soetuse vähendamist ega sellelt arvestatud käibemaksu vähendamist summas 425 128,60 eurot. Ettevõttel tuleb see maksusumma maksuametile 30 päeva jooksul tasuda.

Täpsemalt ei soostunud maksuamet teemat ERR-ile kommenteerima.

"Maksu- ja tolliamet ei saa anda kommentaare ühegi konkreetse äriühingu ega eraisiku kohta. Selline teave on kaetud maksusaladusega, mida oleme kohustatud hoidma," põhjendas ameti meediasuhete juht Pavel Prokopenko.

Äripäev kirjutas reedel, et maksuamet on tuvastanud Tšehhi firma JMV Real Estate'i varjatud tegutsemise Eestis, millesse oli kaasatud JMV Motors. Väljaande andmetel kajastas maksunõude saanud firma sisendkäibemaksuarvestuses ka tehingut, mida pole JMV Motorsi ja Cuculus Nidumi vahel tegelikkuses toimunudki. Tehingu teine pool Cuculus Nidum oli jätnud käibemaksudeklaratsiooni esitamata ja ettevõtlusega tegelemise tõendamata, samuti ei vasta esitatud arved seadusest tulenevatele nõuetele.

Maksuameti hinnangul loodi Cuculus Nidum JMV Motorsi juhatuse liikme Jaak Laiksoo ja endise juhatuse liikme Virgo Veimani huvides, Tšehhi firma on nende kontrolli all ega tegele reaalse majandustegevusega.

JMV Motorsil praeguse seisuga maksuvõlg puudub, esitamata on käibedeklaratsioonid alates maikuust ning tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonid alates juunist.

Cuculus Nidumi maksuvõlg Eesti riigi ees ulatub pea 1,3 miljonit euroni, millest pisut üle 725 000 euro on vaidlustatud.