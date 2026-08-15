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Plagiaadiskandaali sattunud endine Cambridge'i professor leiti surnult

Välismaa
Jason Arday
Jason Arday Autor/allikas: Scanpix/SWNS
Välismaa

Briti kiirabi leidis plagiaadiskandaali keskmes olnud endise Cambridge'i ülikooli professori Jason Arday 41-aastaselt surnult.

Arday astus sel kuul haridussotsioloogia professori kohalt tagasi süüdistuste tõttu, mis tekitasid akadeemilises maailmas furoori. Tegemist oli ülikooli ajaloo noorima mustanahalise professoriga.

Kiirabi leidis Arday Lõuna-Londonis Batterseas asuvast hoonest teadvusetuna.

"Kahjuks tuvastati 41-aastase mehe surm sündmuskohal. Lähedasi on teavitatud ja politseinikud pakuvad neile tuge," seisis Londoni Metropolitan politsei avalduses.

"Praegu käsitletakse surma ootamatuna, kuid selles ei nähta midagi kahtlast. Juhtumit uurib Londoni politsei lõuna-keskpiirkonna üksus," lisati teates.

Cambridge'i ülikool teatas varem sel nädalal, et alustab uurimist, mis puudutab Arday ametisse nimetamist haridusteaduskonnas 2022. aastal ning tema hilisemat tegevust ülikoolis.

Sageli meedias esinenud tuntud professorit süüdistati sel aastal selles, et osad tema 2015. aastal kaitstud doktoritööst on plagiaat. Arday eitas süüdistusi.

Hiljem laienesid süüdistused ka vastuoludele teistes akadeemilistes töödes ning kahtluse alla seati väited isikliku elu, karjääri ja tervisliku seisundi kohta.

"See traagiline uudis kurvastab meid sügavalt. Avaldame sel äärmiselt raskel ajal Jason Arday perele ja sõpradele sügavat kaastunnet," märkis Cambridge'i asekantsler Deborah Prentice avalduses.

Suurbritannia haridusminister Lucy Powell avaldas Arday surmateate üle kurbust.

Arday perekond oli šokis.

"Väärinfokampaania osutus Jasoni jaoks liiaks. Tegemist oli südamliku inimesega, kes soovis teistes alati parimat näha," seisis perekonna avalduses, mille edastas Arday kirjastaja Simon & Schuster UK.

"Me ei soovi praegu pikemaid kommentaare jagada, vaid palume ajakirjandusel meid rahule jätta ning lõpetada tagakiusamiskampaania, mida on Jasoni ja perekonna vastu juba liiga kaua peetud."

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: Reuters

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