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Valga militaarajaloo festival keskendus küüditamisele ja Suvesõjale

Eesti
Valga militaarajaloo festival.
Valga militaarajaloo festival. Autor/allikas: ERR
Eesti

Baltimaade suurim, Valga 18. militaarajaloo festival keskendus küüditamise ajal Eestisse mahajäänute lugudele ja 1941. aasta Suvesõjale. Sõjaajaloo klubid korraldasid näidislahingu, oma tegevust ja tehnikat tutvustasid korrakaitseasutused.

"Üks jäi tulemata" - sellise nime pani oma kirjutatud loole Valgast pärit ja Londonis õppinud näitleja ja lavastaja Merili Viks. Valga militaarajaloo festivalil tõi ta oma lavastuse rahva ette kolmandat korda. Seekord pani ta mõtlema nende sõprade ja perede tunnetele, kelle lähedased Siberisse viidi.

"Kuna 1941. aastal oli ka küüditamine, siis lähenesin selle nurga alt. Ja ilmselt iga lavastaja kasutab seda, mis teda puudutab. Ja kuna küüditamise teema on ka mulle lähedane, siis sai see valik tehtud. Ma olen alati valinud selle, et publikut puudutada sõjalise teemaga ja tuua rahvani aspekt, et kõikide, kes sõjas osalevad – tavainimeste või sõdurite – taga on lugu. Nad kõik on inimesed, neil kõigil on perekonnad," rääkis Viks.

Küüditamise loost kandus Valga linnapargis üle 1941. aasta Suvesõja sündmusi meenutavaks näidislahinguks. Selle kandis ette Front-Line Eesti koos Eesti, Läti ja Poola sõjaajaloo klubidega.

"Oleme võtnud mingeid episoode – selles lahingus võitlesid Eesti ja Läti metsavennad koos. Teada on, et Valga kandis seda ei juhtunud, aga Pärnu kandis oli see koostöö olemas. Ainazist tulid Läti partisanid appi Häädemeeste all Punaarmee vastu võitlema. Suvesõda tähendas meie meestele - eestlastele ja lätlastele - võidukaid lahinguid. Kui 1944 olid rohkem taandumised, siis 1941 kõrvuti Saksa vägedega tegid ka Eesti mehed ise head tööd Punaarmee vastu," lausus MTÜ Front Line Eesti juht Reimo Leol.

Valga militaarajaloo muuseumi juht major Meelis Kivi korraldas juba 18. festivali. Rääkida jõuti Ukraina sõja õppetundidest, tutvuda metsavendlust kajastava suurteosega "Sõja ja rahu vahel". Ave Maria filmimuusika õhtuga Valga kirikus mälestati Eesti eest võideldes hukkunuid.

"Oleme oma festivali pühendanud Eesti sõjaajaloole ja põhirõhuga noortele. Et kõik meie inimesed julgeks seda ajalugu tutvustada oma sõpradele ja tuttavatele üle laia maailma – miks meie valikud on sellised olnud?" ütles peakorraldaja major Meelis Kivi.

Toimetaja: Marko Tooming

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