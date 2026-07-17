Läti üritab investori abil Air Balticut päästa

Läti valitsus peab riikliku lennufirma Air Baltic osas läbirääkimisi strateegilise investoriga. Investori kaasamise eesmärk on parandada ettevõtte finantsseisu ja vältida maksejõuetuse ohtu, rääkis Läti peaminister Andris Kulbergs Reutersile.

"Jah, võin avaldada, et räägime tõsise partneriga," ütles Kulbergs neljapäeval, kuid keeldus ettevõtte nime avaldamast.

"See plaan tuleb ellu viia sel suvel. Peame astuma vajalikke samme, et ettevõte strateegilise investori jaoks ette valmistada. Kui see õnnestub, lendab Air Baltic edasi," märkis Kulbergs.

Kulbergs tegi need märkused enne 3. augustil toimuvat kohtumist, kus Air Baltic taotleb võlakirjaomanikelt lühiajalist rahastust.

Läti peamine tingimus igale potentsiaalsele investorile on Air Balticu lennubaasi säilitamine Riia lennujaamas, kus ettevõte on suurim lennuoperaator, selgitas Kulbergs.

"Ma arvan, et see on (investorile) väga hea pakkumine," lisas ta, tõrjudes samas küsimusi selle kohta, kui suure osaluse võiks potentsiaalne investor lennufirmas omandada.

Lennufirma ei täpsustanud 3. augusti kohtumist puudutavas teates, kui suurt summat neil on vaja kaasata.

Reitinguagentuur Fitch Ratings märkis eelmisel nädalal avaldatud ülevaates, et ettevõte pole siiani tagasi maksnud 30 miljoni euro suurust Läti valitsuse lühiajalist laenu, mille tähtaeg on augusti lõpus.

AirBalticu lennuparki kuulub 55 Airbus A220-300 lennukit ning eesmärk on seda arvu 2030. aastaks pea kahekordistada. Samas on lennufirma korduvalt edasi lükanud börsile mineku plaane, kuna mootorite tarnete viibimise tõttu ei saa paljud lennukid õhku tõusta.

Kulbergsi sõnul esitab lennufirma juhtkond järgmisel nädalal uue äriplaani, milles kirjeldatakse ümberkorraldusi, mis on vajalikud ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks.

"Äriplaani õnnestumine sõltub mitmest tegurist. Üks neist on raha, teine aga strateegiline investor," selgitas peaminister.

Samuti märkis Kulbergs, et Air Balticu kasvueesmärgid muutusid ebarealistlikuks pärast ligipääsu kaotamist Venemaa ja Ukraina turgudele, mille põhjustas Moskva algatatud sõda Ukrainas. Lisaks raskendasid ettevõtte tegevust COVID-19 pandeemia ja Lähis-Ida kriis.

Air Balticu kahjum ulatus eelmisel aastal 44,337 miljoni euroni, mis on 2,7 korda vähem kui 2024. aastal. Eelmisel aastal kasvas firma käive võrreldes 2024. aastaga 4,2 protsenti ja ulatus 779,344 miljoni euroni.