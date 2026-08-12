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Air Baltic vähendab sihtkohti, kuid tihendab lennuplaani

Välismaa
Foto: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

Läti lennufirma Air Baltic tulevik on võlausaldajate otsustada, teatas peaminister Andris Kulbergs. Võimalikud strateegilised investorid ootavad, et Air Baltic muutuks perspektiivseks ja kasumlikuks. Kolmapäeval heaks kiidetud uue äriplaani järgi hakatakse lendama vähematesse sihtkohtadesse, kuid sagedamini.

Läti peaminister Andris Kulbergs väljus esimest korda Air Balticu ümber tekitatud ärisaladuse kaitsemüüri tagant ja tunnistas, et olukord on väga tõsine. Kulbergsi sõnul lasi riik kui suuromanik lennufirma käest juba mitu aastat tagasi, kui emiteeriti 380 miljoni euro eest võlakirju üüratu 14,5 protsendiga.

"Sellist koormust ei suuda ükski ettevõte kanda, kui samal ajal ei tehta muudatusi ega vaadata üle strateegilist plaani. Ainult jätkatakse lendamist. Riik sisuliselt polegi enam omanik - Air Baltic on laenuandjate käes. Õigused ettevõttele kaotati 2024. aastal, kui emiteeriti 380 miljoni euro eest võlakirju," ütles Kulbergs.

Nüüd on vaja kaasata 225 miljonit eurot vahefinantseeringut, kasutades selleks võlakirjade tagatisvara. Esimene võlakirjaomanike koosolek jäi aga kvoorumi puudumise tõttu ära ja nüüd peavad nii transpordiminister kui ka Air Balticu juhid läbirääkimisi, et juba esmaspäevaks kavandatud teine koosolek viiks tulemuseni.

"Lähinädalad on otsustavad. Näeme, kas võlakirjaomanikud toetavad valitud teed ja kindlustavad ajutise finantseeringu. Ja kas uus äriplaan suudab kaasata uut kapitali," lausus Kulbergs.

Air Balticu nõukogu aseesimees Jurgis Sedlenieks kinnitas AK-le, et uue äriplaani järgi jääb lennufirma peabaas endiselt Riiga ning jätkatakse lendamist ka Tallinnast ja Vilniusest. Lennukite arv väheneb ja peaks tulevikus jääma 40 peale.

"Lennufirma vähendab sihtkohti, kuid sinna, mis jäävad, toimuvad reisid mitu korda nädalas. Osa sihtkohti, mida alustasime sel suvel Tallinnast, näiteks Tallinn-Viin, jätkub ka talvel. See näitab, et oleme Eestis kui firmale väga tähtsal turul edasi," lausus Sedlenieks.

Air Balticust huvitatud strateegilised investorid on Läti peaministri sõnul olemas, kuid enne firma tegevuse ümberkorraldamist nad oma otsust ei tee.

"Nad on nõus jätkama läbirääkimisi siis, kui on lahendatud ettevõtte strateegia ja laenuandjatega seotud küsimused," ütles Kulbergs.

Riik ei saa olla ainus, kes katab Air Balticu rahalisi riske hoolimata sellest, et tegu on Läti ühe olulisema ettevõttega, märkis peaminister.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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