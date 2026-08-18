Delfi uuring: augusti algul soovis Madiset presidendiks ligi kolmandik

Augusti alguses Delfi tellitud ja Turu-uuringute AS-i läbi viidud uuringu kohaselt toetas õiguskantsler Ülle Madise valimist järgmiseks Eesti presidendiks ligi kolmandik neist, kellel oli selles küsimuses seisukoht.

Madiset eelistas presidendina 32 protsenti seisukoha võtnud küsitletutest, teisel kohal oli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) kandidaat Mart Helme 11 protsendiga ning ülejäänud võimalike kandidaatide toetus jäi alla kümne protsendi, teatas Delfi teisipäeval.

Hannes Hansot pooldas üheksa, Jüri Luike kaheksa, Indrek Neivelti seitse, Jonatan Vseviovi viis, Maive Rutet kolm, Matti Maasikat kaks ja Indrek Laulu üks protsent neist, kellel seisukoht oli.

Uuringus seisukoha võtnutest märkis 22 protsenti valiku "muu kandidaat", edastas Delfi ja viitas sellele, et küsitluse alguseks ei olnud Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land veel võimalikuks kandidaadiks esitatud.

"Siiski ei saa praegu rääkida Madisest kui võimsast rahva lemmikust. Koos "ei oska öelda" vastajatega on tema toetus 22 protsenti ehk 78 protsenti kõigist küsitlusele vastajatest jättis kasutamata võimaluse Madise enda eelistuseks märkida," rõhutas Delfi.

Samast selgus, et kui eesti suhtluskeelega kodanikest vastas presidendiküsimusele "ei oska öelda" 22,8 protsenti, siis muu suhtluskeelega vastajatest 59,9 protsenti ning see muster kordus ka rahvuse lõikes: eestlastest jättis kandidaadi nimetamata 21,7 protsenti, muust rahvusest Eesti kodanikest koguni 61,7 protsenti.

Geograafiliselt eristus Ida-Virumaa, kus "ei oska öelda" vastuseid on 50,7 protsenti võrrelduna Lõuna-Eesti (23,2 protsenti), Lääne-Eesti (22,5 protsenti), Kesk-Eesti (26,3 protsenti) ja Põhja-Eestiga (31,2 protsenti).

Erakonnaeelistuse järgi on Madise toetus suurim Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) toetajate seas (49,9 protsenti), järgnevad Parempoolsete (46,6 protsenti), Reformierakonna (45,6 protsenti) ja Isamaa toetajad (38,7 protsenti), Keskerakonna toetajate seas toetab Madiset 23,3 protsenti ning vastusevarianti "muu kandidaat" 38,9 protsenti.

EKRE toetajate seas on Madise toetus 9,5 protsenti ja Mart Helme toetus 65,3 protsenti, kusjuures vastas "ei oska öelda" 44,1 protsenti Keskerakonna toetajatest, võrreldes 18,5 protsenti SDE, 18,4 protsenti Isamaa, 14,7 protsenti EKRE, 11,7 protsenti Reformierakonna ja 5,1 protsenti Parempoolsete toetajatega.

Turu-uuringute AS viis presidendiuuringu Delfi tellimusel läbi 6.–12. augustini, sellele vastas 902 täisealist Eesti kodanikku.

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