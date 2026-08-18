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Kaitsevägi moodustab meditsiinipataljoni

Eesti
Kaitseväelased meditsiiniõppusel.
Kaitseväelased meditsiiniõppusel. Autor/allikas: Kaitseväe Peastaap / mil.ee
Eesti

Kaitsevägi korraldab sel aastal ümber oma meditsiinisüsteemi, mille käigus koondatakse kogu meditsiinivõimekus toetuse väejuhatuse koosseisu, kus luuakse senise tervisekeskuse baasil meditsiinipataljon.

Ümberkorralduse eesmärk on lihtsustada käsu- ja vastutusahelat, parandada meditsiinivõime juhtimist ja kasutamist ning tugevdada kaitseväe valmisolekut sõja võitmiseks, teatas kaitseväe peastaabi pressiteenistus.  

"Oluline on rõhutada, et ümberkorraldamine ei tähenda meditsiinikeskuste kadumist ega meedikute arvu vähendamist. Muutub eelkõige juhtimine, et olemasolev meditsiinivõimekus oleks paremini koordineeritud ja suudaks toetada kaitseväge veel tõhusamalt," ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Indrek Olveti pressiteate vahendusel.

Ümberkorraldamise käigus viiakse seni erinevate struktuuriüksuste all olnud meditsiiniteenindusüksused meditsiinipataljoni keskse ja lihtsat kaitseväelist struktuuriloogikat järgiva juhtimise alla. See loob kaitseväe meditsiinisüsteemis selgema organisatsioonilise ülesehituse ning võimaldab efektiivsemalt juhtida olemasolevat võimet, selgitas peastaap.  

Loodava meditsiinipataljoni ülesanne on sõja ajal tagada, et haavatud ja haiged kaitseväelased saaksid kiiresti esmaabi ning seejärel ka põhjalikuma arstiabi tagalas. Samuti korraldab üksus kannatanute liikumist lahinguväljalt edasi ravipunktidesse ja haiglatesse, vajaduse korral ka inimeste toimetamist ravile väljapoole Eestit. Rahuajal korraldab meditsiinipataljon kaitseväelaste, sealhulgas ajateenijate tervisekontrolli ja esmatasandi ravi ning tagab meditsiinilise abi kättesaadavuse õppustel, laskeharjutustel ja muudes teenistusega seotud olukordades.

Ümberkorraldustega kaitseväe meditsiinisüsteemis on juba alustatud ning meditsiinipataljoni asutamise ja kõigi valdkonda puudutavate muudatustega on plaanis jõuda lõpule käesoleva aasta sees.

Toetuse väejuhatus on kaitseväe juhataja vahetus alluvuses tegutsev struktuuriüksus, mille ülesanne on hoida kaitseväe üksused võitlusvõimeliste ja jätkusuutlikena. Väejuhatus tagab operatiivtasandi logistilise toetuse ja meditsiiniteeninduse kaitseväe struktuuriüksustele Eestis ja välisoperatsioonidel ning korraldab liitlaste vastuvõtmist ja väljasaatmist, samuti strateegilist militaartransporti Eestis.

Toimetaja: Mait Ots

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