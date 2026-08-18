Kultuuriministeeriumi asekantsler Xenia Joost lahkub ametist

Loomingu asekantsleri vastutuse alla kuulub arhitektuuri ja disaini, audiovisuaalvaldkonna, etenduskunstide, kirjanduse, meedia, kunsti ning muusikavaldkonna arendamine.

Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooninõunik Liisi Rohtung ütles ERR-ile, et Joost lahkub omal soovil.

Joost alustas loomingu asekantslerina tööd eelmise aasta 2. juunil ning tema viimane tööpäev kultuuriministeeriumis on 31. augustil.

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