Kultuuriministeeriumi asekantsler Xenia Joost lahkub ametist
Mullu juunis kultuuriministeeriumi asekantslerina tööd alustanud Xenia Joost lahkub augusti lõpus ametist.
Joost alustas loomingu asekantslerina tööd eelmise aasta 2. juunil ning tema viimane tööpäev kultuuriministeeriumis on 31. augustil.
Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooninõunik Liisi Rohtung ütles ERR-ile, et Joost lahkub omal soovil.
"Asekantsleri kohusetäitjaks jääb loomingu osakonna juhataja Bianka Soe. Uus konkurss asekantsleri leidmiseks kuulutatakse välja lähiajal," lisas Rohtung.
Loomingu asekantsleri vastutuse alla kuulub arhitektuuri ja disaini, audiovisuaalvaldkonna, etenduskunstide, kirjanduse, meedia, kunsti ning muusikavaldkonna arendamine.
Toimetaja: Karin Koppel