Rinkevics: Lätil pole piisavalt piirivalvureid, et Valgevene piiri valvata

Lätil ei jätku piirivalvureid, et tõhusalt Valgevene piiri valvata, ütles president Edgars Rinkevics. Praegu kaasatakse piiri valvamisse sõjaväelasi ja politseinikke. Samuti on appi kutsutud piirivalvureid teistest riikidest. Rinkevicsi sõnul on võimalik, et Valgevene pidevate provokatsioonide tõttu tuleb Paternieki piiripunkt alaliselt sulgeda.

Valgevene piiri külastanud presidendi sõnul on väga tore, et kõrgtehnoloogilised piirirajatised on täielikult valmis ehitatud ja piir näeb välja hoopis teistsugune, kui kolme aasta eest. Kui aga ei jätku inimesi piiri valvama, on kogu sellest toredusest vähe kasu.

"Piiritara, andurid ja videojälgimine on üks asi, aga mis on neist kasu, kui pole kedagi reageerimas? Kui sa näed tegelikke tõendeid ja videosalvestist, kuidas piiritaristut lõhutakse, aga pole mitte kedagi, kes sellele tegelikult reageeriks, ei ole neid investeeringuid võimalik täielikult tasa teenida," sõnas Läti president Edgars Rinkevics.

"Piiririkkujate kinnivõtmisel peaks reegli järgi piirivalvureid olema rikkujatest vähemalt ühe võrra rohkem. Tegelikkuses võtab kaks piirivalvurit praegu vahi alla isegi kuni 20 piiririkkujat. Muidugi tulevad neile valvuritele hiljem appi sõdurid või teised piirivalvurid, aga esialgse vahistamisega peab hakkama saama ainult kaks piirivalvurit," lausus Läti piirivalve ülem Guntis Pujats.

Kõige selle tõttu pole imestada, et Valgevene piiril asuv Paternieki piiripunkt juuli lõpus ja augusti alguses tehnilistel põhjustel mitu päeva kinni oli. Presidendi sõnul on piiripunkti tulevik lahtine, aga mistahes otsuse korral pole põhjust Läti valitsust süüdistada.

"Kõik kaebused palume esitada Minskile ja neile, kes seda hübriidoperatsiooni Läti vastu toime panevad. Praegu jääb piiripunkti saatus veel lahtiseks," sõnas Rinkevics.

Lõpliku otsuse piiripunkti saatuse kohta teeb kas Läti julgeolekunõukogu või valitsus.