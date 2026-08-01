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Läti sulges piiri Valgevenega

Välismaa
Läti-Valgevene piir
Läti-Valgevene piir Autor/allikas: SCANPIX/DPA/Alexander Welscher
Välismaa

Läti siseminister Jānis Dombrava teatas reede õhtul sotsiaalmeedias, et Läti-Valgevene piir on suletud, vahendas LSM.

"Tehnilistel põhjustel on Läti-Valgevene piir suletud. Palume neil, kes pole veel Lätti naasnud, kasutada teisi marsruute," teatas minister kella poole üheksa paiku õhtul, täpsemaid üksikasju lisamata.

Südaööks polnud siseministeeriumi ega valitsuse peamistel veebilehtedel piiri sulgemise kohta ühtegi teadet. 

Küll aga andis Läti riigipiirivalve esindaja Kristīne Pētersone asutuse kodulehel teada, et Pāternieki piiripunktis esineb infosüsteemide töös tehnilisi tõrkeid, mistõttu ei ole piirikontrolli teostamine võimalik.

"Tõrgete põhjused ja nende lahendamise võimalik aeg ei ole veel selged, kuid palume piiriületajatel varuda kannatust ning jälgida värskeimat teavet riigipiirivalve kodulehel," sõnas Pētersone.

Küberintsidentide lahendamise asutuse Cert.lv teatel ei olnud esialgsete andmete põhjal alust arvata, et Pāternieki piiripunkti infosüsteemide tööd oleks väljastpoolt mõjutatud, vahendas uudisteagentuur LETA.

Märkimisväärne on, et alles neljapäeval kutsus siseminister Dombrava Läti elanikke üles loobuma igasugustest plaanidest reisida Valgevenesse või sealt naasta.

"Valgevene peetava ränderünde taustal võib ohutu liikumine riikide vahel osutuda keeruliseks," märkis minister.

Siseministeerium teatas neljapäeval, et Valgevene režiimi korraldatud rändevoog on hübriidsõja element, mille peatamine nõuab riigipiirivalve võimekuse edasist tugevdamist.

Läti piirivalvureid toetavad ka kolleegid Leedust, Soomest ja Eestist.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: LSM

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