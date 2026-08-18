Kolmapäeval liigub üle Eesti sajuhooge

Eeloleval ööl jääb Eesti üle Lääne-Venemaa põhja suunas liikuva madalrõhkkonna serva. Pöörisega seotud sadu levib üle Ida-Eesti, lääne pool on vaid üksikuid sajuhooge. Päeval eemaldub pööris Loode-Venemaale ja viib endaga tihedama saju, kuid puhangulist tuult jagub kauemaks. Päeva peale tugevneb Baltimaade kohal kuivem kõrgrõhuhari, kuid mitte kauaks. Merelt läheneb saartele uus sajuala, mis on seotud Skandinaaviast ida-kirde suunas liikuva madalrõhkkonnaga.

Eelolev öö on Lääne- ja Kesk-Eestis vähese ning vahelduva pilvisusega, saartel on üksikuid vihmahooge. Mõnel pool on udu. Ida-Eestis on ilm pilvisem ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lääne- ja loodetuul 2-8, Ida-Eestis loode- ja põhjatuul puhanguti 12 m/s. Sooja on 7 kuni 12, rannikul kuni 15 kraadi.

Hommik on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega. Mõnel pool sajab vihma. Lääne-Eestis on paiguti udu. Puhub loode- ja läänetuul 2-8, põhjarannikul ja Ida-Eestis puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 11 kuni 15 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Õhtul läheneb edela poolt tihedam sadu. Puhub loode- ja lääne-, pärastlõunal lääne- ja edelatuul 4-10, mandril puhanguti 14 m/s. Sooja on 17 kuni 21 kraadi.

Õhtu on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub läänekaare, saartel ka lõunatuul 3-8, põhjarannikul kuni 10, puhanguti 13 m/s. Sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Neljapäeva öösel levivad vihmahood üle maa läänest itta, päeva peale jääb sajupilvi lääne poolt harvemaks. Öösel on sooja 7 kuni 15, päeval 16 kuni 20 kraadi. Sajuhooge liigub sageli üle maa ka järgnevatel päevadel. Öösiti on sooja 9 kuni 15, päevasel ajal 17 kuni 21 kraadi, sajuhoogude all on sooja paar kraadi vähem.