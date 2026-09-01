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Kolmapäeval on sooja kuni 21 kraadi

ilm
Foto: Ken Mürk/ERR
ilm

Kolmapäeval koondub meie ilma kujundav madalrõhkkond Loode-Venemaale, selle vahetus läheduses sajab Ida-Eestis öösel mitmel pool hoovihma ja on äikesevõimalus, läänes on sadu harv, mõnel pool tekib udu. Päeval tugevneb Läänemerel kõrgrõhuhari ja hoiab eelkõige Loode-Eestist suurema saju eemal, üle Lõuna-Eesti levivad pealelõunasel ajal aga intensiivsemad sajuhood, mõnel pool sähvib äike.

Eelolev öö on Eestis muutliku pilvisusega. Lääne-Eestis sajab kohati, Ida-Eestis mitmel pool hoovihma, on äikesevõimalus, mõnel pool tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 11 kuni 15, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommik on muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Mõnel pool püsib udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, pärastlõunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt, on äikest. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 17 kuni 21 kraadi.

Neljapäeval liiguvad järgmised vihmapilved üle maa läänest itta, pärastlõunal läheb ilm lääne poolt alates kuivemaks. Öösel on sooja 9 kuni 16, päeval 15 kuni 19 kraadi. Reede on sarnase mustriga, öösel sadu tuleb ja päeva teises pooles läheb. Öösel on sooja 8 kuni 15, päeval 14 kuni 19 kraadi. Ka nädalavahetusel jääme läänest itta liikuvate vihmapilvede teele. Õhk jaheneb veidi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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