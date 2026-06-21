Jaaninädal algab suvise ilmaga

Esmaspäeval tuleb kaunis ja soe suvepäev. Pealelõunasel ajal on väike võimalus üksikuteks vihmasabinateks.

Öö vastu esmaspäeva on Eestis selge või vähese pilvisusega, vaid öö hakul on Ida-Eestis pilvisem, kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Mõnel pool tekib udu. Puhub lääne- ja loodetuul 2 kuni 7, põhjarannikul ja Peipsi ääres puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 15 kraadi.

Hommik on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega ning sajuta. Põhjarannikul ja Ida-Eestis puhub mõõdukas tuul loodest, mujal on muutlik ja nõrk. Sooja on 15 kuni 19 kraadi.

Päev on selge või vähese, Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub loode- ja põhjatuul 3 kuni 9, pärastlõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 19 kuni 25, rannikul kohati kuni 16 kraadi.

Õhtu on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub põhja- ja loodetuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 22 kraadi.

Teisipäev on sajuta, öösel on sooja 10 kuni 15, päeval 18 kuni 22, rannikul kohati kuni 15 kraadi.

Kolmapäeval liigub nii öösel kui päeval üle maa vihmahooge läänest ida suunas. Öösel on sooja 9 kuni 15, päeval 17 kuni 22 kraadi.

Sajuhoogudega tuleb ka neljapäev, õhk jaheneb veidi, reedel on sadu harv ja õhumass taas soojenemas.