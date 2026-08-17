Teisipäeval sajab kohati hoovihma

Teisipäeval katab Läänemeremaid mitme keskmega madalrõhuala. Eestit riivavad sajupilved vaid põgusalt. Tugevamaid vihmahooge on oodata ennelõunal Kirde-Eestis, pärastlõunal Eesti kagunurgas, kuid üksikuid sajuhooge on päeval ka Kesk-Eestis. Tuul pöördub päeval põhjakaarde, kuid on enamasti nõrk ning sooja on kuni 20 kraadi.

Saabuv öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja udutab. Puhub läänekaare tuul 2-8, öö hakul põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s ning sooja on 8 kuni 15 kraadi.

Ilm hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohatist hoovihma sajab Kirde-Eestis. Puhub nõrk lääne- ja loodetuul ning õhusoe jääb vahemikku 12 kuni 16 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Pärastlõunal on Ida-Eestis taevas pilvisem ja sajuhooge on laialdasemalt. Põhjakaare tuul puhub 2 kuni 10 m/s ja sooja on 16 kuni 20 kraadi.

Õhtu on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta, Ida-Eestis pilves selgimistega ja Kagu-Eestis sajab vihma. Loode- ja põhjatuul puhub 2-7, põhjarannikul iiliti 11 m/s ja sooja on kuni 19 kraadi.

Kolmapäeva öö toob kohatisi vihmahooge Ida-Eestisse ja saartele, päeval sajab hoovihma ka Lõuna-Eestis ja tugevamat sadu on oodata Kirde-Eestisse. Öösel on 7 kuni 12, rannikul kuni 16 kraadi, päeval 17 kuni 21 kraadi. Ja praeguse prognoosi järgi toob ka neljapäev, mis on teatavasti Eesti pidupäev meile vihmapilvi. Sajud jõuavad öösel saartele ja päeval levivad edasi mandrile. Õhtu peaks tulema kuivem. Öösel on keskmiselt 9, päeval 18 kraadi ning tuul puhub mõõdukas läänekaare tuul. Ka reede ja laupäev soosivad tubasemaid tegevusi, sest mitmele poole on oodata hoovihmasid. Öine keskmine õhusoe püsib 9 kuni 10 kraadi juures, päeva maksimum tõuseb napilt üle 20 kraadi.