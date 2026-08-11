Kolmapäeval on sooja kuni 19 kraadi

Kolmapäeval liigub meie ilma kujundav madalrõhkkond üle Valge mere Venemaale. Selle serva jäädes jagub meile veel vihmahooge ja tugevat loodetuult, mis jahedust juurde toob. Öised miinimumid langevad alla 10 kraadi, päevamaksimumid jäävad 20 kraadist madalamale.

Eelolev öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, enne südaööd võib Ida-Eestis äikest olla. Puhub lääne- ja loodetuul 3-9, puhanguti 12, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 8 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi.

Hommik on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega. Paiguti sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 3-9, puhanguti 12, rannikul 15-17 m/s. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Ennelõunal sajab kohati, pärastlõunal mitmel pool hoovihma. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 m/s. Sooja on 16 kuni 19 kraadi.

Õhtu on saartel selge, mandril vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub loodetuul 4-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Neljapäeva öö on sajuta, päeval võib Ida-Eestis kohati hoovihma sadada. Öösel on sooja 6-12, rannikul kuni 16, päeval 17 kuni 22 kraadi. Reede on sajuta, öösel sooja 7 kuni 12, rannikul kuni 17 kraadi, päeval 19 kuni 23 kraadi. Nädalavahetusel läheb veel soojemaks: öised miinimumid alla 10 kraadi ei lange ja päevamaksimumid tõusevad üle 25 kraadi. Sajuhooge on, aga üsna hõredalt.