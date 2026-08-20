Rakveres ratsutati taasiseseisvumispäeval kepphobustega

Taasiseseisvumispäeval sai Rakveres näha, kuidas kepphobustega hüpatakse üle takistuste ja kapatakse ümber tünnide. Entusiastide sõnul pakub see ala erilist rõõmu just siis, kui pärishobustega pole aega tegeleda ega tallis käia.

Üle paarikümne kepphobuse koos nende peremeeste ja -naistega kogunes Rakvere Taaravainu linnaossa. Eesmärgiks oli selgitada parimad kepphobuse taltsutajad.

"Mulle meeldib see ala sellepärast, et ma tegelen ka hobustega, aga kogu aeg pole aega tallis käia ja hobustega tegeleda. Kepphobustega saab tegeleda iga ilmaga ja igal ajal," lausus Taaravainu kepphobusevõistluse korraldaja Helene Kreet Palmi.

Päevakangelaseks tõusis Jõgevamaalt Tormast Rakverre sõitnud Girtel Kraft, kes pääses poodiumile kõigil neljal kavas olnud distantsil.

"See on äge ja vahva ala ning mulle meeldib hüpata, sest mulle meeldivad ka päris hobused ja ka nendega hüpata," ütles Kraft.

Pool elust kepphobusespordiga tegelenud 10-aastane neiu pani mängu kõik oma kogemused.

"Proovisingi teha nii, et tuleks hea aeg ja selleks proovisin lõigata. Rada oli tegelikult suhteliselt keeruline, sai küll lõigata, aga see oli raske," sõnas Kraft.

Ema utsitusel esimest korda kepphobusevõistlust korraldanud Helene Kreet ei tahtnud piirduda vaid takistussõiduga.

"Hakkasimegi vaikselt mõtlema, mida lahedat võiks veel olla lisaks hüppamisele. Tünnisõit on natuke eriline, aga ka väga huvitav ja lahe," lausus Palmi.

Kui takistussõidus on vaja ületada takistusi, siis kepphobuste tünnisõidus tuleb kapata ümber tünnide.