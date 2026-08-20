X!

Rakveres ratsutati taasiseseisvumispäeval kepphobustega

Eesti
Kepphobusevõistlused Rakveres.
Vaata galeriid
15 pilti
Eesti

Taasiseseisvumispäeval sai Rakveres näha, kuidas kepphobustega hüpatakse üle takistuste ja kapatakse ümber tünnide. Entusiastide sõnul pakub see ala erilist rõõmu just siis, kui pärishobustega pole aega tegeleda ega tallis käia.

Üle paarikümne kepphobuse koos nende peremeeste ja -naistega kogunes Rakvere Taaravainu linnaossa. Eesmärgiks oli selgitada parimad kepphobuse taltsutajad.

"Mulle meeldib see ala sellepärast, et ma tegelen ka hobustega, aga kogu aeg pole aega tallis käia ja hobustega tegeleda. Kepphobustega saab tegeleda iga ilmaga ja igal ajal," lausus Taaravainu kepphobusevõistluse korraldaja Helene Kreet Palmi.

Päevakangelaseks tõusis Jõgevamaalt Tormast Rakverre sõitnud Girtel Kraft, kes pääses poodiumile kõigil neljal kavas olnud distantsil.

"See on äge ja vahva ala ning mulle meeldib hüpata, sest mulle meeldivad ka päris hobused ja ka nendega hüpata," ütles Kraft.

Pool elust kepphobusespordiga tegelenud 10-aastane neiu pani mängu kõik oma kogemused.

"Proovisingi teha nii, et tuleks hea aeg ja selleks proovisin lõigata. Rada oli tegelikult suhteliselt keeruline, sai küll lõigata, aga see oli raske," sõnas Kraft.

Ema utsitusel esimest korda kepphobusevõistlust korraldanud Helene Kreet ei tahtnud piirduda vaid takistussõiduga.

"Hakkasimegi vaikselt mõtlema, mida lahedat võiks veel olla lisaks hüppamisele. Tünnisõit on natuke eriline, aga ka väga huvitav ja lahe," lausus Palmi.

Kui takistussõidus on vaja ületada takistusi, siis kepphobuste tünnisõidus tuleb kapata ümber tünnide.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:28

Vene rünnakutes Kiievis ja linna ümbruskonnas hukkus 12 inimest Uuendatud

22:25

Kristjan Ilves: me mõlemad unistasime abiellumisest juba väga pikalt

22:09

Külmavereline Kullamäe tõi korvpallikoondisele Kaunases võidu

22:05

Vene õhusõidukit kahtlustatakse õhuruumi rikkumises Soome lahel Uuendatud

22:00

Vaata uuesti: taasiseseisvumispäeva kontsert "Mineviku hääl. Tuleviku kõla"

21:58

Vaata uuesti: presidendi roosiaia kontsert

21:47

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:46

Tomusk presidendi kõnest: meie keel, ajalugu ja kultuur on õhk meie jaoks

21:44

Karalis ületas Lausanne'is 6.16, aga võit jäi siiski Duplantisele

21:38

Ülle Madise: Eestis peaks olema rõõmu, nalja ja ühist tunnet palju rohkem

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

19.08

Uuring: venelaste pessimism on tõusnud NSVL-i lagunemise aegsele tasemele

07:57

USA lõi salaja marsruudi nafta ekspordiks läbi Hormuzi väina

19.08

Politsei pidas Islami keskuses kinni kuus ebaseaduslikku sisserändajat

19.08

Milrem Roboticsi hoone süütamises kahtlustatavad isikud peeti Lätis kinni

22:28

Vene rünnakutes Kiievis ja linna ümbruskonnas hukkus 12 inimest Uuendatud

19.08

Tallinna elanik vaidlustas kohtus Liivalaia tänava öiseks remondiks antud loa

07:44

Galerii: taasiseseisvumispäeva pidulik lipuheiskamine Toompeal Uuendatud

15:14

Rumeenia hävitas avamere gaasiprojekti lähedal drooni

13:44

Ungari televisioon lõpetas sõltumatuse taastamiseks tehtud eetripausi

13:07

Galerii: riigikogu ja 20. augusti klubi ühisistung Uuendatud

ilmateade

SPORT

22:09

Külmavereline Kullamäe tõi korvpallikoondisele Kaunases võidu

21:44

Karalis ületas Lausanne'is 6.16, aga võit jäi siiski Duplantisele

21:12

Eesti jalgpallikoondislane kolib Norrast Taani esiliigasse

20:37

PSG pidi kuiva muru tõttu hooaja avamängu ümber kolima

loe: kultuur

10:39

Iiris Vesik: praegu on Night Tapesi esimene suur festivalisuvi

10:15

Lavakast lavale | Triin Brigitta Heidov

10:07

Galerii: Kalamaja muuseumis avati näitus "Üks kindel linn ja varjupaik – Pelgulinna aja lugu"

09:57

Arvustus. Kas Eestis tohib nõnda head kraami justkui niisama teha?

loe: eeter

22:25

Kristjan Ilves: me mõlemad unistasime abiellumisest juba väga pikalt

22:00

Vaata uuesti: taasiseseisvumispäeva kontsert "Mineviku hääl. Tuleviku kõla"

21:58

Vaata uuesti: presidendi roosiaia kontsert

21:38

Ülle Madise: Eestis peaks olema rõõmu, nalja ja ühist tunnet palju rohkem

Raadiouudised

18:35

Rakveres hüpati taasiseseisvumispäeval kepphobustega

18:25

Päevakaja (20.08.2026 18:00:00)

18:25

Pärnus on koolikohata põhikooli lõpetanutest kümnendik

19.08

Eestis on visiidil Islandi president Halla Tómasdóttir

19.08

Väikesaarte parvlaevade töötajad otsustasid streikida

19.08

Koolijuhid on vastu gümnaasiumi vastuvõtu ajakava muutmisele

19.08

Päevakaja (19.08.2026 18:00:00)

19.08

Läti liiklusohutusametist lekkis küberrünnaku tulemusel 1,2 miljoni isikuandmeid

19.08

Tartu hoiu-laenuühistu võlausaldajad soovivad tagasi saada 66 miljonit eurot

19.08

Priit Põldma annetab noore kultuuritegelase preemiaraha keskkonnakaitsele

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo