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Vene valitsus sai õiguse võtta oma kontrolli alla halvasti kaitstud erataristu

Välismaa
Venemaa veebikaubamaja Wildberries logistikakeskuse põleng Podolskis.
Venemaa veebikaubamaja Wildberries logistikakeskuse põleng Podolskis. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / TATYANA MAKEYEVA
Välismaa

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin andis esmaspäeval valitsusele õiguse võtta kontrolli alla eraomanikele kuuluvad kriitilise tähtsusega taristuobjektid, kui leitakse, et need on Ukraina rünnakute ja muude ohtude eest ebapiisavalt kaitstud.

Putini korraldusega kehtestatud erivolitused võimaldavad riigil võtta enda kontrolli alla selliste objektide füüsilise vara, finantsvarad ja juriidilised õigused, kui need ei taga piisavat kaitset või on pärast rünnakuid kahjustuste parandamisel liiga aeglased.

Putini korraldus hõlmab paljusid valdkondi, sealhulgas kütuse-, energeetika- ja tööstusobjekte, side- ja transporditaristut ning kaubanduslogistika rajatisi, mida peetakse riigi julgeoleku ja majandusliku stabiilsuse seisukohalt hädavajalikuks.

Uued volitused kehtestati nädal pärast seda, kui Putin andis valitsusele korralduse aidata taastada Ukraina rünnakutes kahjustatud veebikaubamajade ladusid.

Alates suve algusest on Ukraina suurendanud rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu ning üha enam ka suurtele veebikaubandusettevõtetele Wildberries ja Ozon kuuluvate ladude ja logistikakeskuste vastu.

Kiiev on alates 18. juulist rünnanud vähemalt paarikümmet Venemaa suurimale veebikaubandusettevõttele Wildberries kuuluvat ladu, hävitades suure osa ettevõtte ladustamisvõimekusest.

 Esmaspäeval teatas Venemaa suuruselt teine veebikaubandusettevõte Ozon, et Ukraina rünnakute sihtmärgiks langesid neli tema objekti Lõuna-Venemaal.

Venemaa esimese asepeaministri Denis Manturovi sõnul ei tohiks meedet käsitleda esimese sammuna riigistamisel ning seda ei hakata laialdaselt rakendama.

"See ei tähenda riigistamist ega omandiõiguse muutmist. Dekreet võimaldab riigil osaleda ettevõtte juhtimises, et lahendada konkreetseid julgeolekuprobleeme," vahendas Manturovi sõnu uudisteagentuur Interfax.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, The Moscow Times

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