Sokos peab Viru hotellis jätkamise üle läbirääkimisi

Sokose hotelliketi rendileping AS-i Viru Hotell hotellihoone ja konverentsikeskuse pindade kasutamiseks lõpeb 2028. aasta viimasel augustil.

Sel nädalal teatas Sokos Hotels, et avab Tallinna sadama ja kesklinna vahele rajatavas Talsinki kvartalis 2029. aastal uue hotelli, kuid jätkab Original Sokos Hotel Viru uuendamist ka edaspidi.

Sokoteli tegevjuht ja Sokos Hotelsi Tallinna hotellide juht Teemu Kilpiä vastas ERRi küsimusele, kas Sokos on teinud otsuse rendilepingu pikendamise osas, et Viru arendamine on olnud pidev ja tegevus jätkub tavapäraselt.

"Oleme alles teinud uuendusi Viru konverentsikeskuses ja avanud uus konverentsiruumi nimega Valuutabaar, Viru Pubi sortimenti ja lahtiolekuaegasid on laiendatud ning kabareeetendused algavad peagi uuesti," rääkis Kilpiä. "Viru praegune rendileping kestab kuni 2028. aastani ning pikendus on läbirääkimistel."

Tänavu kevadel kirjutas ERR, et pikalt üle 500 numbritoaga Viru hotelli pidanud Sokotel on mitu aastat kahjumis olnud. Nüüdseks on ettevõte avaldanud ka 2025. aasta majandustulemused ning need on küll veidi paranenud, ent tegevus jätkub kahjumlikult: Sokoteli käive kasvas kahe protsendi võrra 14,28 miljoni euroni ning kahjum vähenes 15 protsendi võrra, ulatudes siiski 3,68 miljoni euroni.

Rendikulu moodustas 77 töötajaga ettevõtte eelmise aasta käibest 56 protsenti ning kinnisvaraga seotud kulud kokku 70 protsenti. Tööjõule kulus 2,43 miljonit eurot. Tänavuseks kahjumiks prognoosib Sokotel 1,4 miljonit eurot.

"Tulevikuprognoos ja plaan kuni rendilepingu lõppemiseni 31.08.2028 on kahjumite minimeerimine," sedastas hotellipidaja aruandes.

Lisaks tegi emaettevõte möödunud aastal Sokoteli omakapitali viie miljoni euro suuruse sissemakse.

Hoone omanik on Soome Pontos Group, kes rendib seda gruppi kuuluva AS-i Viru Hotell kaudu Sokotelile, kuid Äripäev kirjutas märtsis, et hotelli tulevik on küsimärgi all, kuna Pontos tahaks hotelli renoveerida, see tähendaks aga kõrgemat üüri Sokosele, kes niigi enda makstavat hinda liiga kõrgeks peab.

Pontose esindaja ütles toona, et nende poliitika on üürilepingute ja läbirääkimiste üksikasju mitte kommenteerida.

Varem kuulus Pontos Groupi ka Viru keskus, kuid 2023. aasta lõpus ostis Kapitel, millele varem kuulus keskuses 28-protsendiline osalus, ülejäänud osaluse koos Tristafani ja finantsinvestoritega ära.