Viru keskus tahab osa Viru hotelli pinnast ise kasutusele võtta

Soomlaste Sokose hotelliketi rendileping, mille alusel nad AS-i Viru Hotell hotellihoone ja konverentsikeskuse pindu kasutavad, lõpeb ülejärgmisel suvel. Omanik ega rentnik ei soovi oma tulevikuplaane avaldada, küll aga kinnitas Viru Keskuse juht, et nemad tahaksid mõned seni hotelli kasutuses olevad pinnad endaga liita.

Viru hotell ja konverentsikeskus on aastaid olnud Sokos Hoteli keti kasutuses, kes rendib seda AS-i Sokotel kaudu Soome Pontos Groupi kuuluvalt AS-ilt Viru Hotell.

Hotelli kõrval asuv Viru Keskus on aga huvitatud mõnede seni hotelli kasutuses olnud pindade liitmisest keskusega.

"Osade pindade osas oleme juba sõlminud eelkokkuleppeid, osade puhul on senine jutt rohkem teoreetiline – meie oleme teada andnud oma võimalikust huvist ja Pontos on selle teadmiseks võtnud," rääkis ERR-ile Viru Keskuse tegevjuht Enn Parel.

Parel lisas, et ehituslikult oleks keskuse laienemine osale praegustest hotellipindadest küll väljakutse, kuid on praeguste teadmiste kohaselt siiski võimalik.

Aastaid hoones üle 500 numbritoaga hotelli pidanud Sokotelil kujunes hotelli-, konverentsi- ja restoraniteenuste müügist 2024. aasta käibeks 14 miljonit eurot, kuid kahjum oli 4,2 miljonit eurot ning 3,3 miljoni euroga oldi kahjumis ka eelnenud aastal. Rendikulu moodustas käibest 56 protsenti.

"Tulevikuprognoos ja plaan kuni rendilepingu lõppemiseni 31.08.2028 on kahjumite minimeerimine," sedastas Sokotel 2024. aasta aruandes.

Hiljuti kirjutas Äripäev, et hotelli tulevik on küsimärgi all, kuna hooneomanik Pontos tahaks hotelli renoveerida, see tähendaks aga kõrgemat üüri Sokosele, kes niigi enda makstavat hinda liiga kõrgeks peab.

Pontos Groupi kinnisvarainvesteeringute direktor Päivi Tomula ütles ERR-ile, et Pontos oma partnerlepingutega seotud üksikasju ei kommenteeri, kuid on ilmne, et hooned vajavad pidevat hooldust ning perioodiliselt ka ulatuslikumaid renoveerimistöid ja see on aastakümnete jooksul olnud tavaks ka Viru hotelli puhul.

"Aktiivse omanikuna hindab Pontos oma valduste seisukorda ja tulevast renoveerimisvajadust pidevalt. Teave renoveerimisprojektide kohta avalikustatakse juhul, kui neid peaks tekkima," jäi Tomula tulevikuplaanidest rääkides lakooniliseks.

Ka Sokoteli ärioperatsioonide direktor Anne Riska vastas küsimusele, kas hotellikett kavatseb lepingut pikendada, et ettevõtte poliitika kohaselt nad üürilepingute ega läbirääkimiste üksikasju ei kommenteeri. Küll aga on neil Pontos Groupiga Riska kinnitusel pidev hea dialoog.

Riska lisas, et Sokotel jätkab oma tegevust Original Sokos Hotel Virus tavapäraselt.

"Igal aastal oleme investeerinud nii oma numbritubade kui ka avalike alade parandamisse, et täiustada kliendikogemust," lausus ta. "Samuti oleme täielikult pühendunud oma pikaajalisele kohalolekule Tallinnas nii praegu kui ka tulevikus ning uurime huviga turul uusi ärivõimalusi."

Tomula märkis, et Pontos on järjepidevalt Viru hotelli arendamisse investeerinud ja võimalusi seda edasi arendada hinnatakse aktiivselt.

2024. aastal sai AS Viru Hotell üürituluna ligi kaheksa miljonit eurot, kuid puhaskahjum oli 1,7 miljonit eurot. Aasta varem ulatus ettevõtte kahjum 3,3 miljoni euroni ning ettevõte tõi majandusaasta aruandes selle põhjusena välja ennekõike kinnisvara väärtuse languse.

Sokoteliga sõlmitud rendilepingus ei ole üürisumma käibepõhine, vaid fikseeritud. Seda põhjendab Viru Hotell oma majandusaasta aruandes vajadusega tasakaalustada võimalikku hooajalisust ja anda vastupidavuse majanduse kõikumistele.

Varem kuulus Pontos Groupi ka Viru Keskus, kuid 2023. aasta lõpus ostis Kapitel, millele varem kuulus keskuses 28-protsendiline osalus, ka ülejäänud osaluse koos Tristafani ja finantsinvestoritega ära.

Viru Keskuse juht ütles, et täpsemat infot võimaliku hotelli pinna arvelt laienemise kohta saab anda siis, kui mõni tehing ka realiseerub.

Viru hotell ei ole muinsuskaitse all, kuid see asub vanalinna muinsuskaitsevööndis.