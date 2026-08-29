Galerii: Siim Kallas saadetakse riiklike auavaldustega viimsele teele

Sargaauto teekond algas Viimsist, kust see liigub läbi Tallinna linna ja Toompea kaudu Estonia kontserdimaja ette.

Esimene mälestusseisak oli Viimsi vallamaja juures, kuhu olid kogunenud Viimsi vallavalitsuse ja -volikogu esindajad. Siim Kallas elas Viimsis ja oli aastatel 2017-2019 Viimsi vallavanem.

Tunne Kelam ja Mari-Ann Kelam siirduvad Siim Kallase ärasaatmisele Viimsi vallamaja juures Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Tallinnas peatub sargaauto välisministeeriumi, Eesti Panga, rahandusministeeriumi, riigikogu ja Stenbocki maja ees.

Sargaauto Siim Kallase põrmuga tegi peatuse ka Eesti Panga ees Autor/allikas: Iris Tähema/ERR

Seejärel jõuab sargaauto Estonia kontserdimaja ette. Sarga võtavad kaitseväeliste auavaldustega vastu kaitseväe vahipataljoni aukompanii ja sõjaväeorkester.

Estonia kontserdisaalis peavad sarga juures auvalvet Viimsi valla, Reformierakonna, välisministeeriumi, rahandusministeeriumi, Eesti Panga ja riigikogu esindajad.

ETV otseülekanne mälestustseremoonialt Estonias algab kell 12.45.

Siim Kallas suri 22. augustil 77-aastasena. Ta oli Eesti peaminister, välis- ja rahandusminister, Eesti Panga president, Euroopa Komisjoni asepresident ning mitmekordne riigikogu liige. Kallas oli üks Isemajandava Eesti ettepaneku autoreid, 1992. aasta rahareformi juhte ja Reformierakonna asutajaid.