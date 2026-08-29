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Kooliaasta algus toob Võru- ja Põlvamaa ühistranspordis kaasa suuri muutusi

Eesti
Foto: Aili Vahtla
Eesti

Kooliaasta algus toob Võru- ja Põlvamaal kaasa palju ühistranspordi muudatusi. Kuigi uus korraldus peaks senisest enam arvestama reisijate vajadustega, siis tegelikult on väikekohtade elanikel tihti keeruline aegu sobitada ja pigem otsustatakse ikkagi auto kasuks

Kooliaasta alguses tuleb Võru- ja Põlvamaa reisijatel bussi sõiduaegade muutusega arvestada ligi 700 bussipeatuses.

Kagu ühistranspordikeskuse tegevjuhi Sander Saare sõnul on selle aasta 1. september toomas muutusi umbes kümnele protsendile liinidest.

"Uuendatud saavad sõiduajad peaaegu 700 peatuses,. Selletõttu tasub kõigil neil, kes kasutavad ühistransporti aegasti kontollida enne esimest septembrit sõiduaegasid."

Samas ei muuda reform liiklemist hõlpsamaks igal pool, sest hajaasustusega piirkondades on keeruline ühistranspordiaegu klappima saada. Seetõttu sõidavad sealsed elanikud tööle ja viivad lapsi kooli jätkuvalt oma autoga.

Võru vallavanem Raul Tohvi sõnul peavad kaugemalt linnas tööl või koolis käivad inimesed seda tegema autoga ning ühistransport nende vajadusi ei kata. Paari inimese pärast liini käima panna pole lihtsalt mõistlik.

"Ega siin häid lahendusi ei ole, aga me näeme valla rahakoti pealt, et järjest rohkem meil kulub valla raha selleks, et neid inimesi aidata," sõnas ta.

Ministeeriumis ollakse seisukohal, et kohalikud omavalitused saavadki tegelikult paremini väikekohtade elanike transporti korraldada.

"Siin on võimalik mõelda lahendusi, mis on seotud nõudepõhise transpordiga. Ühistransport peab tagama katvust ja kõigile inimestele ligipääsu. Küsimus on selles, et mis on meie tegevuse fookus ja kus on meil võimalik leida täiendavaid reisijaid. Need on pigem suuremad asulad, kus on täna teenused ja kus on täna töökohad," selgitas regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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