Ukraina tuumajaam kaotas elektrivarustuse

Ukrainas asuv Zaporižžja tuumaelektrijaam on olnud üle nädala välise elektritoiteta ning töötab praegu avariidiiselgeneraatorite toel, teatas ÜRO tuumajärelevalveamet laupäeval.

Jaamal, mis vajab elektrit oma kuue mittetöötava reaktori jahutamiseks, on kohapeal diislikütust vaid kümneks päevaks, teatas Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) oma avalduses.

Umbes kuue kuu jooksul pole jaama välisesse hoidlasse kütust tarnitud, kuid neljapäeval ja reedel varustati jaama diislikütusega teisest välisest asukohast, lisas IAEA.

"Diislikütuse kättesaadavus on ülimalt oluline alati, kui tuumaelektrijaam kaotab välise toite," ütles IAEA peadirektor Rafael Grossi.

"Praegune olukord näitab taas, miks on tuumaohutuse ja -julgeoleku tagamiseks hädavajalikud usaldusväärne väline toide ning turvalised tarneteed."

Jaam kaotas tavapärase elektrivarustuse sõjalise tegevuse tõttu Dnipro jõe põhjakaldal, seisis avalduses.

Viinis asuv agentuur teatas, et püüab pidada läbirääkimisi kohaliku relvarahu üle, et võimaldada elektriliinide parandamist.

Reedel teatas IAEA, et sel nädalal toimus Zaporižžja jaamas kolm drooniintsidenti, milles sai viga kaks töötajat ja mis tekitasid uusi ohutusprobleeme.

Lõuna-Ukrainas asuva jaama hõivasid Vene väed 2022. aasta märtsis, vaid mõni nädal pärast täiemahulise sissetungi algust.

Mõlemad konflikti osapooled süüdistavad regulaarselt teineteist Dnipro jõe kaldal asuva jaama ründamises, mis tähistab selles sektoris rindejoont.

IAEA meeskonnad on jaamas püsivalt kohal olnud alates 2022. aasta septembrist. Zaporižžja kuus reaktorit on 2022. aastast saadik seisatud.