Trump lubas anda Iraani rünnakutele vastulöögi

Iraan tulistas pühapäeval rakette Jordaania suunas ja saatis drooni Araabia Ühendemiraatide (AÜE) poole, nimetades seda vastuseks USA rünnakule Iraanis.

Trump lubas, et USA annab Iraani rünnakutele tugeva vastulöögi. "Vastus tuleb," kinnitas Trump.

Trump kirjutas varem veel sotsiaalmeediasse pika postituse ning nimetas Iraani läbikukkunud riigiks. Ta süüdistas Iraani režiimi ka protestijate tapmises ning kirjutas, et hukkunud on üle 100 000 inimese.

USA keskväejuhatus (CENTCOM) lükkas samas esmaspäeval ümber islamirežiimi väited, et Iraan kahjustas Hormuzi väinas meremiinidega naftatankerit. "Hormuzi väinas pole ükski laev miinile sõitnud," teatas CENTCOM.

USA hinnangul on tegemist desinformatsiooniga, mille eesmärk on tekitada hirmu ja mõjutada piirkonna laevaliiklust.