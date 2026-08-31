X!

Trump lubas anda Iraani rünnakutele vastulöögi

Välismaa
Donald Trump
Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

USA president Donald Trump ütles telekanalile Fox News, et Ühendriigid annavad vastulöögi Iraani viimastele rünnakutele Lähis-Idas.

Iraan tulistas pühapäeval rakette Jordaania suunas ja saatis drooni Araabia Ühendemiraatide (AÜE) poole, nimetades seda vastuseks USA rünnakule Iraanis. 

Trump lubas, et USA annab Iraani rünnakutele tugeva vastulöögi. "Vastus tuleb," kinnitas Trump. 

Trump kirjutas varem veel sotsiaalmeediasse pika postituse ning nimetas Iraani läbikukkunud riigiks. Ta süüdistas Iraani režiimi ka protestijate tapmises ning kirjutas, et hukkunud on üle 100 000 inimese.

USA keskväejuhatus (CENTCOM) lükkas samas esmaspäeval ümber islamirežiimi väited, et Iraan kahjustas Hormuzi väinas meremiinidega naftatankerit. "Hormuzi väinas pole ükski laev miinile sõitnud," teatas CENTCOM.  

USA hinnangul on tegemist desinformatsiooniga, mille eesmärk on tekitada hirmu ja mõjutada piirkonna laevaliiklust. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: CBS News

Samal teemal

uus hooaeg

uus teadussaade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:52

Taaramäe kukkus Samsuni velotuuril gruppi jooksnud koera tõttu

19:42

AfD tahab Saksi-Anhalti valimisvõiduga lammutada populistide vastase tulemüüri

19:23

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:20

Serena Williamsit kehastanud ameeriklanna teeb USA lahtistel slämmidebüüdi

19:15

Narva-Jõesuu linn ostab eraomanikelt välja kuursaali

19:00

Agrone tehing Lätis vajab mõlema riigi konkurentsiameti heakskiitu

18:57

Aivar Mäe: kõrge käibemaks muudab Eestis teatripiletid kallimaks

18:55

Majanduskasv vastab rahandusministeeriumi ootustele

18:50

Nädalaga on koolikoha saanud pool tuhat noort

18:45

Rannailmade puudumine mõjus Pärnu söögikohtadele hästi

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

11:02

Politico: Prantsusmaa ja Saksamaa tegid ettepaneku Kallase rolli tugevdada

08:07

Ukrainas kaht last kasvatav Lehtme ei pea kohtuistungiteks Eestisse tulema

08:38

USA ründas esimest korda kuu aja jooksul Iraani Uuendatud

06:40

Maamõõtjad: enamik viimase kümnendi piirimõõtmistest on kohtus vaidlustatavad

07:19

Koolitatud klassiõpetajaid tuleb juurde, aga klassi eest neid sageli ei leia

30.08

Eesti korvpallikoondis sai kodusaalis Soomelt kindlalt lüüa Uuendatud

15:01

Leedu presidenti teavitati CIA juhi Moskva kõnelustest

17:35

Venemaa rünnakud Kiievile kestsid esmaspäeva öötundideni Uuendatud

30.08

Henri Drell: vabandan Eesti rahva ees, te võite mind risti lüüa

30.08

ru-lõpuga meiliaadressidelt riigile saadetud kirjad lähevad karantiini

ilmateade

SPORT

19:52

Taaramäe kukkus Samsuni velotuuril gruppi jooksnud koera tõttu

19:20

Serena Williamsit kehastanud ameeriklanna teeb USA lahtistel slämmidebüüdi

18:36

Lionel Messi lõpetas koondisekarjääri

18:24

Eesti sõudmise hetkeseis: põlvkondade vahetus ei ole läinud kõige valutumalt

loe: kultuur

18:57

Aivar Mäe: kõrge käibemaks muudab Eestis teatripiletid kallimaks

18:42

Narva-Jõesuu linn plaanib kuursaali muuta aastaringseks sündmuskeskuseks

18:26

Karl Birnbaum lavastusest "Ma tahan uskuda": meile on antud vabad käed

16:22

Sõpruse muusikafilmide sarjas jõuab vaatajate ette Talking Headsi kontsertfilm

loe: eeter

18:18

Psühhiaater: läbipõlemise esimene samm on teiste eluvaldkondade ohverdamine töö nimel

16:23

Kokana töötanud Veersalu: köögis peab igaüks oma koha välja võitlema

15:31

Hannes Hanso: isa silmis pidin oma eksistentsi raske tööga õigustama

14:59

ERR võttis kasutusele uue raadioülekandejaama

Raadiouudised

18:45

Tallinna bussid aitavad tuvastada puuduvaid ja kahjustatud liiklusmärke

18:45

Päevakaja (31.08.2026 18:00:00)

18:20

Tartu Ülikoolis alustas ligi 4500 uut tudengit

18:20

Kooreüraskite arv on hakanud langema

17:45

Maamõõtjate sõnul on enamik viimase kümnendi piirimõõtmistest kohtus vaidlustatavad

17:30

Klassiõpetajaid ei ole piisavalt

15:25

Raadiouudised (31.08.2026 15:00:00)

12:30

Raadiouudised (31.08.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (31.08.2026 09:00:00)

30.08

Päevakaja (30.08.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo