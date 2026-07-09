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USA andis lööke Iraani sihtmärkide pihta

Välismaa
USA ründas Iraanis asuvaid sõjalisi sihtmärke
USA ründas Iraanis asuvaid sõjalisi sihtmärke Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/U.S. Central Command
Välismaa

USA president Donald Trump teatas kolmapäeval, et relvarahu Iraaniga on läbi ning Ühendriikide väed andsid ööl vastu neljapäeva õhulööke islamiriigi sihtmärkide pihta.

Ühendriikide väed tabasid üle 90 sihtmärgi, teatas USA keskväejuhatus (CENTCOM).

USA andis lööke Iraani raketi- ja droonibaaside, õhutõrjesüsteemide, mereväetaristu ning sõjalise logistika pihta.

USA armee ründas ka sildu, mida Iraani sõjavägi kasutab rakettide, droonide, varuosade ja muu varustuse transportimiseks.

Iraani meedia teatel toimusid plahvatused Bandar Abbases ja Sirikis, mis asuvad Hormuzi väina rannikul. Iraan vastas USA tegevusele drooni- ja ballistiliste rakettide rünnakutega Bahreinis ja Kuveidis asuvatele Ühendriikide sõjaväebaasidele. 

Trump teatas kolmapäeval, et rünnakud olid kättemaks Iraani varasemate rünnakute eest kaubalaevade vastu ning hoiatas, et Iraani uute rünnakute korral reageerib USA veelgi jõulisemalt.

"Kui see kordub, läheb olukord palju hullemaks!" teatas Trump. 

Lisaks väitis Trump, et Iraan soovib sõlmida taas kokkulepet. "Nad tahavad väga kokkuleppele jõuda. Ma ei tea aga, kas nad sellest kokkuleppest ka kinni peaksid," ütles Trump. 

Veidi varem ütles Trump Ankaras toimunud NATO tippkohtumisel, et relvarahu on läbi ning nimetas Iraani režiimi juhtkonda kõntsaks.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

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