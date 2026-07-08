USA ja Iraan vahetavad taas õhulööke

Ühendriikide väed tabasid üle 80 sihtmärgi, teatas USA keskväejuhatus (CENTCOM). Rünnakud olid vastuseks Iraani rünnakutele kolme laeva vastu Hormuzi väinas.

CENTCOM teatas, et USA väed tabasid õhutõrjesüsteeme, juhtimiskeskusi, laevatõrjerakettide positsioone ja kümneid Iraani väikelaevu. Iraan vastas seejärel USA tegevusele drooni- ja ballistiliste rakettide rünnakutega Bahreinis ja Kuveidis asuvatele Ühendriikide sõjaväebaasidele.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et viimased rünnakud tähistavad pingete taaseskaleerumist pärast vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimist.

Enne kõnealuse kokkuleppe sõlmimist vahetasid mõlemad pooled korduvalt õhulööke, kuid teisipäeval andis USA võimsama löögi, et saata Teheranile selge sõnum, märkis üks asjaga kursis olev USA ametnik.

USA tühistas ka Iraanile antud ajutise loa müüa naftat maailmaturul. Nafta hind võttis suuna üles ja rahvusvahelise võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli kolmapäeva hommikul 76 dollarit barreli kohta.

Iraan süüdistas samas Ühendriike kokkuleppe rikkumises. Iraani parlamendi spiiker Mohammad Bagher Ghalibaf teatas, et sanktsioonide taastamisega rikkus USA vastastikuse mõistmise memorandumit. Ghalibaf süüdistas USA-d islamiriigi kiusamises ning lubas, et Teherani režiim ei anna Ühendriikide survele järele.

USA president Donald Trump viibib praegu Ankaras NATO tippkohtumisel. Trump on varem öelnud, et eelistab konflikti lahendada diplomaatia teel. Samas ei ole ta välistanud ka täiemahulise sõjategevuse taasalustamist.