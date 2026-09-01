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"Esimeses stuudios" 21.40 Kristina Kallas

Eesti
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Sel teisipäeval on "Esimeses stuudios" külaliseks haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200).

Käesolevast aastast rakendus põhikooli lõpetajatele kohustus õpinguid jätkata, kuid koolikohta see muudatus ei taga. Kas reformi üksikasjad olid korralikult läbi mõtlemata? Kes peaks haridussüsteemi jaoks kaduma läinud noortega tegelema? Miks koolide nimekirjad veel septembri alguses lukus ei ole?

Stuudios on haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.

Saatejuht on Andres Kuusk.

Toimetaja: Marko Tooming

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