Prokuratuur laiendas Oliver Reimanni uurimist

Prokuratuur otsustas laiendada lavastaja Oliver Reimanni uurimist. Kui enne uurisid ametnikud üksnes väikeses koguses narkootilise aine omamist, siis nüüd kontrollitakse ka tahtlikku uimastamist, kirjutas Eesti Ekspress .

"Oliver Reimann võis käidelda narkootilisi aineid ebaseaduslikult edasiandmise eesmärgil ja ta võis uimastada tahtlikult teist inimest ning põhjustada sellega tervisekahju," ütles prokurör Liset Rohi Ekspressile.

Rohi selgitas, et inimese teadmata tema joogi sisse narkootilise või psühhotroopse aine panemisel võivad omavahel põimuda mitu kuriteokoosseisu.

"Näiteks on uimastamised pea eranditult seotud seksuaalkuritegudega või varavastaste kuritegudega – uimastamist kasutatakse vahendina, et toime panna järgmine kuritegu või vähemalt selle katse," ütles ta.

Eelmisel nädalal teatas Eesti Draamateater, et lõpetavad kaaslaste jookide sisse narkootilist ainet MDMA-d pannud Oliver Reimanni töölepingu. Draamateatri loominguline juht Hendrik Toompere jr kinnitas otsust.

"Meile teatri juhtkonnas sai selgeks tema tegude tegelik mõju meeskonnale ja kujunenud olukorras ei ole Oliveri jätkamine Draamateatris enam võimalik. Teatri juhtidena on meie esimene ja kõige olulisem kohustus hoida oma näitlejaid ja meeskonda. Kui teatri sees katkeb usaldus ja töörahu, ei ole edasine koostöö kahjuks lihtsalt võimalik. Teater sünnib näitleja ja lavastaja vahelisest sügavast usaldusest. See läks katki," rõhutas ta.

25. augusti hommikul tegi Reimann sotsiaalmeediasse postituse, kus ta tunnistas, et on kahel korral pannud kaaslaste jookidesse keelatud aineid. Reimanni suhtes alustati mõni tund hiljem Eesti Ekspressis ilmunud loo põhjal ka kriminaalmenetlus.

Samas postituses väitis Reimann muuhulgas, et enne Draamateatriga liitumist rääkis ta juhtunust ka teatrijuhtidega. Uudis sellest, et värskelt lavakunstikooli lõpetanud Reimann liitub Draamateatriga, avaldati tänavu mais.